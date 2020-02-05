Україна готується до НАТО: ухвалено важливий документ

Кабінет міністрів ухвалив Річну національну програму Україна-НАТО.

У центрі нової програми – права, свободи й законні інтереси людини. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Вперше розроблення документа здійснювалося за міжнародною методикою Results-Based Management (RBM – "Управління, орієнтоване на результат"). Саме такий принцип використовується під час підготовки аналогічних стратегічних документів у державах-членах НАТО, Світовому банку й ООН", – зазначив чиновник.

Гончарук пояснив, що річна національна програма передбачає як реформи сектору безпеки й оборони, так і демократичні перетворення в країні.

Прем'єр додав, що програму Україна-НАТО разом розробили віцепрем'єр-міністр Дмитро Кулеба і глава МЗС Вадим Пристайко.

НАТО

Як повідомляв OBOZREVATEL, підсумки опитування в Україні свідчать про те, що більшість українців підтримують вступ до Європейського Союзу й НАТО.

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