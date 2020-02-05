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7 лютого • оновлено в 09:18
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Україна готується до НАТО: ухвалено важливий документ

2.6т
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Кабінет міністрів ухвалив Річну національну програму Україна-НАТО.

У центрі нової програми – права, свободи й законні інтереси людини. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Вперше розроблення документа здійснювалося за міжнародною методикою Results-Based Management (RBM – "Управління, орієнтоване на результат"). Саме такий принцип використовується під час підготовки аналогічних стратегічних документів у державах-членах НАТО, Світовому банку й ООН", – зазначив чиновник.

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Гончарук пояснив, що річна національна програма передбачає як реформи сектору безпеки й оборони, так і демократичні перетворення в країні.

Прем'єр додав, що програму Україна-НАТО разом розробили віцепрем'єр-міністр Дмитро Кулеба і глава МЗС Вадим Пристайко.

НАТО

НАТО

Як повідомляв OBOZREVATEL, підсумки опитування в Україні свідчать про те, що більшість українців підтримують вступ до Європейського Союзу й НАТО.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Дмитро Кулеба Вадим Пристайко Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
губернатор Кабінет Міністрів України
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
чертовски хорошая новость ! это потом значит что Украинским ястребам могут доверить бомбить урановыми снарядами какую нибудь захудалую странишку , нести так сказать отсталым странам Демократию и незалежность ! СУГС !
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4
2
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Minaev Alexey, тем более есть опыт авиационных налетов на мирные города !
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1
hunt andres
hunt andres
Укроина войдет в НАТО с минометами Молот, машинами Казак и бронекатерами без унитазов)
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Mega Death
Mega Death
Теперь НАТО киздец!))
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