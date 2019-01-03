Україна готує новий похід через Керченську протоку: коли і чим небезпечно

Українські військові планують повторно здійснити прохід через Керченську протоку. Цього разу за участю міжнародних спостерігачів. На думку влади, цей крок покаже Росії і всьому світу, що Україна не віддасть Азовське море.

Коли буде новий похід і чим це небезпечно для України — розбирався OBOZREVATEL.

Що збирається робити влада?

Новий прохід через Керченську протоку запланований як реакція на атаку з боку Росії у кінці листопада. Також це публічна заява — країна не готова змиритися із можливою анексією Азова.

"Це для нас принципово. Якщо ми зупинимося і відступимо, то Росія фактично виконає своє завдання із захоплення Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони у Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму", — сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

"Для того, щоб довести всьому світу, що Україна і її моряки не порушують ніяких законів і міжнародних правил. У нас немає альтернативи таким діям", — підсумував він.

Нагадаємо, що 25 листопада, коли корабель РФ протаранив буксир ВМС України на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна. Усі 24 члени їхніх екіпажів потрапили у полон до окупантів, шестеро моряків отримали поранення.

Того ж дня РНБО ухвалила рішення ввести в Україні воєнний стан. На наступний день Верховна Рада після довгих консультацій і дискусій проголосувала за введення спецрежиму в окремих регіонах країни. Йдеться про введення воєнного стану в 10 областях України, які межують із Росією, Придністров'ям, Чорноморсько-Азовським регіоном. ВС тривав 30 днів і офіційно завершився 26 грудня 2018 року.

Коли буде похід?

Дата можливого походу поки невідома. Так, за словами радника президента України Юрія Бірюкова, інформація про можливу передислокацію військових кораблів є державною таємницею.

"Військовий корабель — це військова частина. Він нічим не відрізняється від танка або взводу десантників. Пересування військових в умовах агресії із боку Росії — ви впевнені, що ми повинні вказувати дату? Напевно, ні", — прокоментував ситуацію OBOZREVATEL Бірюков.

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Відомо лише те, що в поході допускається участь міжнародних спостерігачів. Зокрема, йдеться про можливе залучення представників ОБСЄ і НАТО.

Як відреагує Росія і чим загрожує для України?

У Росії очікувано різко й негативно відреагували на можливий прохід кораблів через Керченську протоку. Позицію РФ висловила офіційний представник МЗС Марія Захарова.

"Це просто оголошення чергової провокації. Воно повністю безвідповідальне і покликане лише погіршити ситуацію, при тому, що багато партнерів України займаються реальною спробою пошуку шляхів деескалації", — заявила Захарова і додала, що провокації нібито є візитною карткою Києва.

Ймовірно, у разі повторного проходу українських кораблів Керченською протокою, Кремль відреагує так само жорстко, як і в перший раз. Питання полягає в іншому — чи зупинить російських військових наявність міжнародних спостерігачів на українських кораблях.

Новини Україна посилить Азовське і Чорне моря десятками катерів

Із одного боку, згідно з міжнародними домовленостями, Україна має повне право на використання Азовського моря. Це підтверджують і заяви Європейського союзу. Повноцінна відмова від свого права на Азов загрожує величезними економічними і політичними проблемами для Києва. Йдеться про фактичну ізоляцію і відмову від власних амбіцій щодо Азова.

З іншого боку, ризикований крок із очікуваною реакцією російських прикордонників може вкотре поставити країну в складне становище: відповісти зброєю на зброю або сподіватися на допомогу міжнародної спільноти? Чи вигідна така ситуація у самому розпалі передвиборчої кампанії — питання залишається відкритим.