Україна готує нове розведення військ на Донбасі, – Резніков

Карина Бондаренко Політика 07:53, 17.10.2020

Україна веде підготовку до чергового розведення військ на Донбасі на чотирьох напрямках, а також готує до відкриття два контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду.

Вони повинні запрацювати до 10 листопада в районі населених пунктів Щастя і Золоте. Про це повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, пише " Укрінформ".

"У нас на сьогодні готується до відкриття – сподіваюся, до 10 листопада – два нових КПВВ в населених пунктах Щастя і Золоте, про що була розмова в Парижі", – зазначив Рєзніков.

Він додав, що на сьогодні також вже визначені місця ще чотирьох пунктів можливого розведення сил і засобів, а також близько 19-ти нових локацій щодо можливого гуманітарного розмінування.

При цьому, за словами Рєзнікова, остаточну крапку в цих питаннях не поставлено.

"Процес Мінська кілька заблокований через позицію Російської Федерації і їх "проксі", які представляють окупаційні режими в Донецьку і Луганську", – зазначив віцепрем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський сказав, що може завершити війну на Донбасі в будь-який день. При цьому він зазначив, що багато чого залежить від позиції Росії.

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