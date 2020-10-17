Україна готує нове розведення військ на Донбасі, – Резніков

Україна веде підготовку до чергового розведення військ на Донбасі на чотирьох напрямках, а також готує до відкриття два контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду.

Вони повинні запрацювати до 10 листопада в районі населених пунктів Щастя і Золоте. Про це повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, пише " Укрінформ".

"У нас на сьогодні готується до відкриття – сподіваюся, до 10 листопада – два нових КПВВ в населених пунктах Щастя і Золоте, про що була розмова в Парижі", – зазначив Рєзніков.

Він додав, що на сьогодні також вже визначені місця ще чотирьох пунктів можливого розведення сил і засобів, а також близько 19-ти нових локацій щодо можливого гуманітарного розмінування.

При цьому, за словами Рєзнікова, остаточну крапку в цих питаннях не поставлено.

"Процес Мінська кілька заблокований через позицію Російської Федерації і їх "проксі", які представляють окупаційні режими в Донецьку і Луганську", – зазначив віцепрем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський сказав, що може завершити війну на Донбасі в будь-який день. При цьому він зазначив, що багато чого залежить від позиції Росії.