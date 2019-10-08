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8 жовтня • оновлено в 13:30
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Кирило Сазонов
Кирило Сазонов
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Украина готова устипить Кремлю?!

8.9т Читати матеріал російською

Деликатность украинских дипломатов из новой команды меня иногда ставит в тупик. Даже не ставит в тупик, а просто выбивает из мира реальности. Нужно уступить Кремлю. Потому что Кремль вправе диктовать какие-то условия из-за наличия у него танков. Об этом заявляет не кто-то случайный, а глава Комитета Верховной Рады по международным отношениям и нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко. От партии "Слуга народа", естественно. Но называет это реализмом. Я бы один старый анекдот ему рассказал по этому поводу. Мол, "когда мы с женой не сходимся в мнениях по какому-то вопросу, мы всегда поступаем так, как хочет она. Жена называет это компромиссом". Да только в этой ситуации вообще не до смеха!

Новини
Как Кремль будет шахтеров взрывать

Итак, что сказал главный по международной политике в нашем высшем законодательном органе. Что Украине придется предоставить оккупированному Донбассу Особый статус. В качестве оправдания он говорит, что нужно еще определиться, в чем этот статус будет заключаться. Мол, "мы бы видели его на основе процессов децентрализации, которые проходят по всей Украине". Да, вы бы видели это так. И вообще не о чем было бы говорить, не нужен бы был никакой отдельный закон для этого региона. Но ведь уважаемый депутат читает заявления Кремля по этому поводу? Он глава комитета, он обязан уметь читать, писать и даже читать материалы по ключевому вопросу. Логично?

Новини
Жрите, россияне. Вы создали монстра, теперь он пришел к вам

Я позволю еще одну цитату из его интервью РБК-Украина. "Надо понимать: когда люди говорят, что нельзя идти ни на какие компромиссы с врагом, то я хотел бы напомнить, что не наши танки стоят под Тамбовом. А российские танки стоят на Донбассе. И в Крыму. В таких условиях Россия полагает, что она вправе диктовать нам какие-то обстоятельства", - говорит Яременко. Так что, он верит, что Россия "вправе диктовать нам какие-то обстоятельства" и это будет децентрализация, как по всей Украине? Это наивность, деликатность или считает читателей вместе с журналистом идиотами?

Что хочет диктовать Россия, мы прекрасно знаем. Вот, вчера Чесноков (соратник Суркова) озвучил их версию "децентрализации". "Нужно быть реалистами. Украина, в конечном счете, будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом. Не нужно ей рассчитывать на что-то большее. Большего от Минских соглашений Украина не получит", - заявил он. Так что тут секретов нет. Да, не наши танки под Тамбовом, а российские в Крыму и Донецке. И Кремль вовсе не собирается их убирать, они действительно полагают, что вправе диктовать еще что-то. Но мне (и точно не только мне) глубоко плевать, что полагают в Кремле. Гораздо важнее, что по этому поводу полагают на Банковой и в Верховной Раде…

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Автор
Кирило Сазонов Кирило Сазонов
Місце
Україна
Джерело
Джерело: site.ua
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Драга Іван
Драга Іван
Зелик, если ты счас накосячишь с интересами Украины, вылетишь с Банковой в Бортничи. Там поля широкие и ароматные, там твоё место. И всему твоему Кварталу тоже.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
РФ требует от Украины выполнения обязательств, зафиксированных в подписанных Украиной документах. Причем уже дважды подписанных. И РФ, не являясь стороной этих документов, но являясь их гарантом, вправе требовать от Украины. И вправе при неисполнении их Украиной самой тоже не выполнять кое какие обязательства.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Підпузько Микола, я историю знаю.а страна которую ты так назвал - это где был презиком паРРРашенка
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Підпузько Микола, Ситуація в зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі ускладнюється на тлі відмови українських націоналістів відходити з займаних позицій. Найбільшу увагу зараз прикута до двох населених пунктів - це Петрівське ДНР і Золоте ЛНР, де має відбутися розведення сторін. Якщо на першій ділянці, в районі моста Станиці Луганській, з великими труднощами і не без тиску на керівництво України з боку Німеччини і Франції розведення все-таки відбулося, то на нових двох ділянках в Петровському і Золотому ситуація складається не проста. По суті, саме ці ділянки покажуть, чи продовжиться процес мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, або ж зусиллями українських націоналістів чергові домовленості будуть перекреслені. Серйозне випробування для нової влади. В районі Петровського українське командування з горем навпіл змогло втримати ситуацію під контролем. Перші повідомлення про те, що націоналісти не збираються відходити з'явилися саме звідти. Бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти ВСУ, що займали позиції в даному районі, в своєму відеозверненні висловлювали своє різко негативне ставлення до процесу розведення і до діяльності Зеленського в цілому. Командування ООС прийняло рішення в терміновому порядку вивести ненадійних морпіхів з займаних позицій в повному складі. Невідомо, чи яким дивом українським генералам вдалося умовити націоналістів, і які при цьому були вжиті заходи впливу, але всю 35-ю бригаду екстрено замінює на позиціях 128-я гірничо-штурмова бригада. У районі Золотого обстановка ускладнилася після прибуття туди націоналістів з «Азова». І тут залишається тільки здогадуватися: як натовп озброєних нікому не підкоряються людей змогла безперешкодно проїхати на передній край оборони ЗСУ і почати позичати будинки мирних жителів для обладнання своїх місць дислокації? Ситуація ускладнилася на стільки, що сьогодні для переговорів з ними в цей район приїхав міністр оборони України Загороднюк і начальник Генштабу - головнокомандувач ЗС України генерал Хомчак. Також в Києві прийняли рішення замінити на передовій ще один підрозділ націоналістів, формально увійшла в ЗСУ, але душею застрягле в 2014-му році. Націоналістичний батальйон "Айдар" змінило на позиціях недалеко від Горлівки інший підрозділ ЗСУ, а самих айдаровцев відводять від гріха подалі. У зону операції Об'єднаних сил перекинуті кілька загонів спецпризначення. В оперативно-тактичну угруповання «Схід», що діє проти армії ДНР, в підпорядкування командувача генерала ЗСУ Москальова прибули загони 3-го окремого полку спецпризначення (командир - підполковник Черненко) і 73-го морського центру спецоперацій (командир - капітан 2 рангу Приходько). В оперативно-тактичну угруповання «Північ», яка протистоїть ЛНР, в розпорядження генерала ЗСУ Мікаца прибув загін 8-го окремого полку спецпризначення (командир - підполковник Ціндрін).
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Круглов Александр
Круглов Александр
Трамп ясно сказал: Украина лишилась поддержки США и Запада и договариваться украинцам придётся самим с Путиным самостоятельно. Выводы делайте сами!
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