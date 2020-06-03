Україна готова обговорювати особливий статус Донбасу: Кулеба назвав умови

Україна готова обговорювати особливий статус Донбасу, але в межах України і без права вето на загальнонаціональні рішення.

Про це в інтерв'ю DW заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба назвав умови для надання особливого статусу Донбасу kmu.gov.ua

"Ми пропонуємо Росії дуже просте рішення: ми ніколи не будемо перетинати наші червоні лінії, які стосуються суверенітету і контролю нашого кордону. В обмін ми готові вести переговори про особливий статус цих регіонів у межах України, не надаючи їм права вето на будь-які загальнонаціональні рішення", – зазначив міністр.

Глава МЗС уточнив, що Україна продовжить роботу з деокупації і реінтеграції Криму та Донбасу.

"Ми ніколи не відмовимося від суверенного контролю над Донбасом або Кримом, і неважливо, скільки часу нам на це знадобиться", – сказав Кулеба.

Нагадаємо, що Україна запропонувала створити окрему платформу для переговорів про повернення анексованого Криму. Чи реально це і як влада має намір вирішувати питання – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.