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3 червня • оновлено в 23:38
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Україна готова обговорювати особливий статус Донбасу: Кулеба назвав умови

  • Україна не відмовиться від контролю над Донбасом і Кримом

  • Особливий статус можна обговорювати в межах країни

  • Глава МЗС запевнив, що перетинати червоні лінії влада не має наміру

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Україна готова обговорювати особливий статус Донбасу, але в межах України і без права вето на загальнонаціональні рішення.

Про це в інтерв'ю DW заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба назвав умови для надання особливого статусу Донбасу

Дмитро Кулеба назвав умови для надання особливого статусу Донбасу

kmu.gov.ua

"Ми пропонуємо Росії дуже просте рішення: ми ніколи не будемо перетинати наші червоні лінії, які стосуються суверенітету і контролю нашого кордону. В обмін ми готові вести переговори про особливий статус цих регіонів у межах України, не надаючи їм права вето на будь-які загальнонаціональні рішення", – зазначив міністр.

Глава МЗС уточнив, що Україна продовжить роботу з деокупації і реінтеграції Криму та Донбасу.

"Ми ніколи не відмовимося від суверенного контролю над Донбасом або Кримом, і неважливо, скільки часу нам на це знадобиться", – сказав Кулеба.

Нагадаємо, що Україна запропонувала створити окрему платформу для переговорів про повернення анексованого Криму. Чи реально це і як влада має намір вирішувати питання – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Автор
Юрій Сергієнко
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