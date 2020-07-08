Україна готова до обміну полоненими "всіх на всіх": Росія звинуватила Київ у "зриві домовленостей"

Юрій Сергієнко Політика 22:24, 8.07.2020 Оновлено: 22:35, 8.07.2020

Україна заявила про готовність до обміну полоненими з "Л/ДНР" в форматі "всіх на всіх" і очікує на підтвердження з боку окупантів. При цьому представник Росії звинуватив Київ у "зриві домовленостей".

Як повідомляється на сайті Офісу президента України, 8 липня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, яке проходило в форматі відеоконференції. На ньому була озвучена позиція Києва щодо обміну полоненими.

"Україна вкотре підтвердила готовність до якнайшвидшого взаємного звільнення утримуваних осіб в форматі "всіх на всіх" і зазначила, що очікує письмові підтвердження від іншої сторони", – йдеться в повідомленні.

Зі свого боку представник Росії в ТКГ Борис Гризлов звинуватив Київ у "зриві" домовленостей ".

"Під час сьогоднішньої конференції Київ відмовився від узгоджених раніше домовленостей щодо складання списків на обмін відповідно до чотирма категоріями утримуваних осіб", – наводить його слова "Інтерфакс".

Гризлов додав, що це загальмує процес обміну і звільнення.

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