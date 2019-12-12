Україна готова до нового розведення військ на Донбасі: МЗС зробило заяву

Українська сторона визначилася з ділянками фронту на Донбасі для розведення сил і засобів.

Про це повідомив глава МЗС України Вадим Пристайко, передає УНІАН. За словами дипломата, також готується кілька альтернативних варіантів, які будуть обговорюватися на переговорах в Мінську. Україна хоче узгодити це питання "максимально швидко".

"У нас є комбінація з тих ділянок, які ми хочемо. Досвід наш підказує, що не завжди це збігається, це розведення. Ми можемо очікувати, що розведення відбудеться дзеркальне на тому боці. Для цього, очевидно, потрібні домовленості, і тому ми маємо в запасі ще кілька, які дозволять нам маневрувати під час переговорів", – розповів міністр.

Пристайко зазначив, що "на цьому етапі має бути розведення на ділянках, що мають значне і велике гуманітарне значення".

Вадим Пристайко та Володимир Зеленський Пресслужба президента

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський домовився з Путіним розвести війська на ще трьох ділянках фронту на Донбасі під час "нормандського саміту" в Парижі.

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