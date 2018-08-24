"Україна готова до нового етапу!" Насиров привітав українців із Днем Незалежності

Глава Державної фіскальної служби України 2015 - 2018 рр. Роман Насиров привітав українців із Днем Незалежності.

"Свободу, незалежність, вільний вибір потрібно відстоювати і захищати. Повага і шана українським воїнам, які захищають нас. Ми на порозі важливого періоду. Попереду - дві виборчі кампанії. Починається виборчий процес, який триватиме 14 місяців", - йдеться у відеозверненні, розміщеному на його сторінці в Facebook.

Насиров підкреслив, що в Україні кожна людина повинна мати гідне життя, роботу і можливість захистити себе від несправедливості і беззаконня.

"Сьогодні важливо, щоб у політику прийшли нові люди, які вміють і знають, як працювати. Яким не цікавий і не потрібний популізм", - сказав він.

При цьому Насиров запевнив, що точно знає, що потрібно зробити в економіці, щоб отримати результат. "Є багато однодумців, які готові йти і допомагати своїй країні. Україна готова до нового етапу. А ми готові працювати, не покладаючи рук", - резюмував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Франції Еммануель Макрон першим надіслав президентові Петрові Порошенкові привітання з нагоди Дня Незалежності України, у якому привітав також весь український народ.

Прийшли привітання і від американського лідера Дональда Трампа. Він попередив, що США завжди будуть поруч з Україною у питанні захисту територіальної цілісності.