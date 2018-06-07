"Україна є і буде!" Турчинов відповів Путіну

Незважаючи на погрози президента Росії Володимира Путіна, Українська держава є і буде далі існувати.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, коментуючи висловлювання Путіна під час "Прямої лінії".

Він наголосив, що українські військові будуть діяти адекватно загрозам, незалежно від стогонів переляканих російських найманців і загроз російського президента.

"Українська держава є і буде, незалежно від маніакальних бажань імперських реваншистів", - сказав він, передає прес-центр РНБО.

За словами Турчинова, українська державність побудована на патріотизмі, мужність і віру мільйонів українців, на відміну від Росії, яка стоїть на кістках мільйонів закатованих, убитих, жертв чекістів і КДБ.

Нагадаємо, до Путіна під час "прямої лінії" зателефонував з окупованого Донбасу переляканий громадянин Росії, який входить до складу російсько-терористичних угруповань, і висловив побоювання, що українська армія може піти в наступ під час Чемпіонату світу з футболу, на що президент РФ заявив , що подібні дії можуть привести до тяжких наслідків для української державності в цілому.

Нагадаємо, Турчинов також заявив, що Росія пригрозила Україні кількома арміями .