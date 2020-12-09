Нормандський формат як глобальна майданчик і конкретний вже логістичний переговорний майданчик – Тристороння контактна група – працюють дуже активно весь цей рік. Якраз завдяки цим двом переговорним майданчикам вдалося досягти результатів, які ще два роки тому вважалися абсолютно неможливими.

Наприклад, з 27 липня цього року на Донбасі діє практично повний режим припинення вогню, це безпрецедентно для всіх семи років війни. Нам вдалося врятувати десятки життів наших військових і цивільних, майже по всій лінії фронту зберігається тиша. Так, все ще є провокаційні обстріли на декількох ділянках фронту. Все ще є бойові втрати, але це абсолютно незрівнянно з тим, що було раніше.

Підкреслю також, що саме завдяки переговорам у Нормандському форматі вдалося забезпечити транзит російського газу через територію України і отримати від "Газпрому" мільярдні компенсації, виграні в Стокгольмському арбітражі. Зараз медіа не приділяють цій темі достатньої уваги.

Але той факт, що нам вдалося укласти новий контракт на транзит російського газу на дуже вигідних Україні умовах, включаючи принцип "качай або плати", за яким "Газпром" оплачує навіть ті обсяги газу, які були прокачані, – це те, що вдалося зробити завдяки переговорам у Нормандські форматі. І це не просто щось політичне – це абсолютно реальні ресурси, які отримала Україна.

У чому, на мій погляд, полягає основна проблема зараз? Ми маємо вкрай невигідний для України і вкрай вигідний для Росії дипломатичний спадок минулої влади. Мінські угоди прописані так, що їх буквальне виконання неможливе. От як можна проводити вибори в Донецьку і Луганську, не маючи контролю над кордоном України з Росією? Росія, зрозуміло, категорично не хоче відмовлятися від подібних дипломатичних зачіпок, подарованих попередньою управлінською командою України.

Вся ця "спадщина" просто занадто вигідна для Росії. Але ми в свою чергу наполягаємо на простій і очевидної речі: закінчити цю війну, повернути Україні наші тимчасово окуповані агресором території, вигідно для всіх. Для всієї Європи. Інакше – ніяк. Інакше тільки сірі і юридично безправні зони, відповідальність за жалюгідний стан яких завжди висітиме конкретним вантажем на тій же країні-агресору.

Інший важливий аспект, який обов'язково треба враховувати, – це зміна Адміністрації в США. Очевидно, що при президентові Байдені можлива зовсім інша політика США по відношенню і до нашого регіону, і до Росії в цілому, ніж була у попередні чотири роки.

Цілком можливі більш жорсткі оцінки ситуації. Цей аспект, а також безсумнівний вплив пандемії і нові ізоляціоністські "правила гри" провокують помилкове враження, ніби переговори вщухли. Але це точно не так. Переговори зараз перебувають у вкрай активній фразі. Позиція України продумана і перспективна...

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