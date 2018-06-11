Україна допоможе Молдові деокупувати Придністров'я

Міністр оборони Степан Полторак запевнив, що Україна допомагатиме Молдові у відновленні територіальної цілісності.

Цю заяву глава відомства зробив в Одесі під час зустрічі з міністром оборони Молдови Еудженом Стурзою, передає прес-служба міністерства.

"Україна дотримується чіткої позиції, яка заснована на принципах поваги територіальної цілісності та суверенітету Республіки Молдова. Придністров'я є невід'ємною частиною Молдови", - зазначив Полторак.

Стурза і Полторак

Він наголосив, що Україна робитиме все можливе, щоб допомогти у відновленні територіальної цілісності Молдови і підтримати її надалі.

"Ми підтримуємо загальний військово-політичний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію і будемо на взаємовигідній основі розвивати наші збройні сили за стандартами НАТО. Такий підхід дружби, взаєморозуміння і підтримки завжди буде в основі українсько-молдавських відносин у сфері оборони", - сказав міністр.

У свою чергу Стурза запевнив, що Україна завжди може розраховувати на підтримку Молдови.

"Молдова, як ніхто інший, розуміє, з чим довелося зіткнутися Україні, і виступає за якнайшвидше вирішення кризи, збереження суверенітету і територіальної цілісності України. Ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку, так само, як Молдова завжди знає, що Україна підтримує нас", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна заявила, що готова надати коридор для виведення російських військ з Придністров'я, щойно РФ розпочне цей процес.