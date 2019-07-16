Україна домовилася з Росією про обмін полоненими: що відомо

На зустрічі радників лідерів нормандськоі четвірки 12 липня досягнуто попередньої домовленості про обмін полоненими у форматі 15 на 15 або 10 на 10.

Про це заявив на брифінгу заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко, повідомляє BBC News Україна.

Зазначається, що в зустрічі брали участь сам Пристайко, помічник президента Росії Владислав Сурков, представники Франції та Німеччини.

Представник України додав, що домовленість про обмін має бути реалізована до кінця місяця.

Вадим Пристайко РБК Україна

"Протягом місяця домовилися здійснити обмін певної кількості, як ми назвали, наших бранців. Президент Зеленський говорив про 10 на 10, 15 на 15, в принципі ми не замикаємося навколо кількості людей, наше завдання – обміняти, отримати наших людей назад і розблокувати цей процес обміну всіх на всіх, про який ми говоримо і який досі був заблокований", – заявив Пристайко.

Відповідаючи на запитання про долю полонених українських моряків, заступник голови Офісу президента відповів: "Я сподіваюся, що моряки будуть відпущені найближчим часом. Наша команда в постійному переговорному контакті, ми усвідомлюємо, які шанси отримати наших хлопців назад".

За його словами, в кінці серпня має відбутися нова зустріч радників лідерів нормандської четвірки, де буде проведена оцінка виконання домовленостей, досягнутих 12 липня, а домовленості про зустріч лідерів країн нормандської четвірки поки ще немає.

Пристайко також повідомив, що Україна формально не посилала запрошень приєднатися до нормандського формату ні США, ні Великобританії, а до переговорів хотіли раніше приєднатися Канада і Польща.

"Нормандський формат – це не Біблія, так само як і мінський формат. Не можна нескінченно працювати в цих форматах, якщо вони не приносять миру на нашу землю", – додав він.

Пізніше Уповноважені з прав людини України і Росії Людмила Денісова та Тетяна Москалькова заявили про намір звернутися до глав двох держав із проханням про помилування ряду засуджених.

Як повідомляв OBOZREVATEL, омбудсмен України Людмила Денисова та її колега з Росії Тетяна Москалькова домовилися провести верифікацію і обмінятися списками затриманих росіян і українців. Москалькова заявила, що до списку затриманих в Україні росіян входять 50 осіб: 27 із них перебувають в ув'язненні, 23 – під підпискою про невиїзд.

При цьому президент Росії Володимир Путін виступає проти обміну керівника "РИА Новости-Україна" Кирила Вишинського на 24 українських полонених моряків. Раніше прессекретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що Кирило Вишинський, якого судять за держзраду, важливий для президента Росії Володимира Путіна, оскільки його можна обміняти на багатьох українських політв'язнів.

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