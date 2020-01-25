Президент России Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака новым заместителем главы своей администрации – этот пост Козак уже занимал в начале нового тысячелетия, практически весь первый срок президентства Владимира Путина. Но сейчас должность нового заместителя главы администрации ввели специального для него.

Отсутствие Козака в новом российском правительстве породило многочисленные домыслы, среди которых главным мотивом было сосредоточение "украинского направления" в российской политике в руках помощника президента России Владислава Суркова, пишет Виталий Портников для "Радио свобода".

До последнего времени Сурков и Козак формировали два параллельных и якобы конкурирующих центра, которые отвечали за украинские проблемы в окружении Путина. Именно этот дуализм, по мнению информированных наблюдателей, позволял заманить Владимира Зеленского в новые и новые путинские ловушки.

Владимир Путин и Дмитрий Козак globalmsk.ru

Козак в этом дуэте играл особую роль. Если функция Суркова – имитация "ястреба", то функция Козака – имитация "голубя". В этой роли Козак преуспел не только на украинском направлении. В 2003 году он почти уговорил президента Молдовы Владимира Воронина подписать план приднестровского урегулирования, который превратил бы эту страну в российский сателлит и узаконил бы присутствие российских оккупационных войск на ее территории. В 2019 году именно Козак был одной из главных фигур в сложной спецоперации, которая привела к переходу власти в Молдове от олигарха Влада Плахотнюка к пророссийским силам во главе с президентом страны Игорем Додоном. Путин не мог не предложить Козаку применить эти таланты и на украинском направлении.

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Отставка Козака могла бы означать, что игра окончена, интерес к Украине утерян, а Суркову теперь предложат заняться "государственным строительством" на оккупированных территориях Донбасса.

Однако произошло прямо противоположное. Перевод Козака в администрацию президента России означает, что он нужен Путину в непосредственной близости от кабинета главы государства. Это означает еще и то, что вопрос установления контроля над Украиной становится одним из главных вопросов российского транзита.

Козак теперь стал главной фигурой на украинском направлении. Именно он может говорить о предложениях заключить всеобъемлющее урегулирование, которое прекратит войну, восстановит территориальную целостность Украины без Крыма, но раз и навсегда поставит точку на европейских и евроатлантических перспективах страны, превратит ее в государство-сателлит Кремля, а может быть – и в часть новой империи Путина.

Если Козаку удастся добиться осуществления этого плана, в награду он получит одну из самых престижных должностей в системе российской власти – пост председателя Верховного Суда страны и "вечное" присутствие рядом с "вечным" Путиным. Так что новый заместитель главы администрации президента России будет очень стараться.

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