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12 березня • оновлено в 15:11
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/ Політика

Україна буде в НАТО: Пристайко відповів на скандальні слова Сивохи

3.3т
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Україна буде членом НАТО, оскільки для цього немає ніяких юридичних перешкод. Адже в основоположних документах Альянсу немає положення, яке б забороняло приєднуватися до нього державі з військовим конфліктом.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, повідомляється на сторінці його офісу в Facebook.

Отже, з юридичної точки зору Україна має такі ж можливості членства в НАТО, як і інші країни, які не воюють.

"У той же час безсумнівно, що війна в Донбасі ускладнює шлях України в Альянс. Конфлікт забирає життя наших людей, виснажує Україну, затримує наш цивілізаційний розвиток, заважає реалізувати критично необхідні реформи. На це і розраховує Росія, яка традиційно провокує нестабільність у сусідніх державах, зокрема, щоб ускладнити їх рух у європейські та євроатлантичні структури. Яскравий приклад, як це працює, – війна в Грузії", – йдеться в заяві.

Україна в НАТО

Україна в НАТО

"Українська правда"

За словами Пристайка, завдання України зараз – "вирватися" з конфлікту, використовуючи всі можливі дипломатичні та інші засоби.

"Політичне рішення щодо вступу України в НАТО буде залежати від розвитку нашої країни – впровадження військових та інших реформ, забезпечення демократії й верховенства права. Ми неодмінно будемо в НАТО – це лише питання часу", – з упевненістю резюмував віцепрем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Сергій Сивохо Вадим Пристайко
Місце
Україна
Тег
НАТО
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ну улететь всем кагалом на Луну у Украины тоже никаких юридических препятствий нет.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Ну конечно - Украина будет в НАТО. Главный вопрос - кем/чем она там будет? Есть предположение, что будут ее там использовать как презерватив.
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Ti Vladimir
Ti Vladimir
Русский Крымчанин, будет ЧЛЕНОМ!)))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Халва, халва, халва...
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