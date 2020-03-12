Україна буде в НАТО: Пристайко відповів на скандальні слова Сивохи

Україна буде членом НАТО, оскільки для цього немає ніяких юридичних перешкод. Адже в основоположних документах Альянсу немає положення, яке б забороняло приєднуватися до нього державі з військовим конфліктом.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, повідомляється на сторінці його офісу в Facebook.

Отже, з юридичної точки зору Україна має такі ж можливості членства в НАТО, як і інші країни, які не воюють.

"У той же час безсумнівно, що війна в Донбасі ускладнює шлях України в Альянс. Конфлікт забирає життя наших людей, виснажує Україну, затримує наш цивілізаційний розвиток, заважає реалізувати критично необхідні реформи. На це і розраховує Росія, яка традиційно провокує нестабільність у сусідніх державах, зокрема, щоб ускладнити їх рух у європейські та євроатлантичні структури. Яскравий приклад, як це працює, – війна в Грузії", – йдеться в заяві.

Україна в НАТО "Українська правда"

За словами Пристайка, завдання України зараз – "вирватися" з конфлікту, використовуючи всі можливі дипломатичні та інші засоби.

"Політичне рішення щодо вступу України в НАТО буде залежати від розвитку нашої країни – впровадження військових та інших реформ, забезпечення демократії й верховенства права. Ми неодмінно будемо в НАТО – це лише питання часу", – з упевненістю резюмував віцепрем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

радник секретаря РНБО Сергій Сивохо під час обговорення перспектив вступу України в НАТО в ефірі одного з телеканалів назвав "внутрішнім конфліктом України" війну, яку Росія розв'язала на Донбасі.

У свою чергу міністр оборони України Андрій Таран заявив, що повна адаптація ЗСУ до стандартів НАТО – амбітна, але нереальна мета.

Пізніше він пояснив свої слова, зазначивши, що мав на увазі, що досягти поставлених завдань неможливо лише поки.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!