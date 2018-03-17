Україна буде прийнята в НАТО, а потім Євросоюз: Порошенко окреслив терміни

Президент Петро Порошенко переконаний, що членство України в Європейському Союзі є питанням декількох років, а не десятиліть.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькій медіагрупіFunke, повідомляє прес-служба глави держави.

"У Німеччині це може бути непопулярним, але я абсолютно впевнений, що Україна буде прийнята до Європейського Союзу. І це буде питання років, а не десятиліть. Навряд чи якась інша країна проявляє більше інтересу по відношенню до Європи, ніж Україна", - сказавпрезидент.

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Глава держави зазначив, що встановив курс на вступ України в НАТО, а потім в ЄС і рішучемає намірпродовжувати шлях реформ.

"Всі експерти підтверджують, що за останні три роки Україна досягла більшого прогресу, ніж за попередні 25 років", - зазначив Петро Порошенко і підкреслив, що "це стосується і боротьби з корупцією".

"Ми будемо відповідати критеріям вступу, в тому числі по боротьбі з корупцією", - підкреслив він.

За його словами, в Україні вже створена "абсолютно незалежна антикорупційна інфраструктура".

При цьомупрезидент зазначив, що "основа для хабарництва і корупції ліквідована", хоча попереду ще багато роботи.

"Якщо вразливим для корупції раніше був сектор енергетики, то тепер існує комплексна система управління, існує нульова терпимість до корупції", - підкреслив він.

"Запитайте у західних інвесторів: вони підтвердять, що ми досягли значного прогресу", - зазначив Петро Порошенко.

Він також зазначив, що органи боротьби з корупцією мають підтримку і довіру міжнародних ділових партнерів, і висловив упевненість, що разом з європейськими партнерами України вдасться ще більше знизити рівень корупції в країні.

Як повідомляв "Обозреватель", Порошенко виступив за закріплення в преамбулі Конституції прагнення України до членства в Європейському Союзі та НАТО.