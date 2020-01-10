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10 січня • оновлено в 15:12
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Олексій Давиденко
Олексій Давиденко
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Украина без репутации, или Почему президент осторожничает

3.1т
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Репутация.

Я знаю.

Если мой швейцарский партнёр дал слово - это незыблемое. Даже в ущерб себе, но он выполнит обещанное.

Если мои немецкие партнеры сказали, что сделают в срок, то это "не может быть" и "не наверное" и "не ну извини не вышло". Это будет сделано ровно так, как обещали и в обещанные сроки.

Новини
Коли стратегії інформаційної війни пишуть сценаристи 95-го кварталу

Они дорожат репутацией.

Они не бросают слова на ветер.

Они не ставят пиар и бахвальство выше своих знаний и возможностей.

Репутация.

Мы не знаем этого слова.

Мы не знаем насколько это слово имеет вес в цивилизованном мире.

Там, если сказали, то за это отвечают.

Там, если обьявили, то ручаются головой.

Мы не верим США, Англии, Канаде, Австралии.

Странам, где публичные слова и репутация политика - дороже любых понтов.

Нам нужно ещё разобраться.

В этом своём желании мы остались с Ираном и Россией.

Новини
Зеленский на растяжке

Где нет международной репутации у стран.

Где нет международной репутации у президентов.

Где просто нет репутации.

Можно войти в чужую страну спецназом и объявить на весь мир, что это ополченцы.

Можно сбить самолёт и делать вид, что это поломка двигателей.

Можно отравить посреди Лондона человека и рассказывать всем про Шпили.

Можно казаться на лыжах, а оказаться на море.

Для кого-то слова - это просто связь в предложениях, а для кого-то - доброе имя и многовековая репутация.

И правда.

Откуда нам знать про репутацию и насколько в цивилизованном мире боятся ее потерять.

Новини
Всі знають, що український літак збила іранська ракета, тільки Зеленський ні

Президент осторожничает и не делает однозначных заявлений, потому что он не верит. Ему незнакомо это слово.

Он привык общаться среди украинских олигархов, кидающих друг друга, барыг из 90-х подстраивающихся под ситуацию, пацанов из Кривого Рога - слова дал/слово взял.

Конечно.

Ему не хватает слова Канады потерявшей в этой катастрофе более 60 людей - ему нужны доказательства комиссии из числа чиновников Ирана.

У нас не будет своей репутации в мире пока мы будем равняться на таких же как мы - без репутации. И поддавать сомнению слова сразу четырех стран с репутацией.

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Автор
Олексій Давиденко Олексій Давиденко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Алексея Давиденко
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bregovich mark
bregovich mark
А разве долбодятлам нужна репутация??У них другие задачи_чертей искать,доказывать ,что они нелохи и им 42 года......Слова стран с РЕПУТАЦИЕЙ им ни почем.Зато "железные" "доказательства" по Шеремету, на ходу подхватываются!
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Чміль Валерій
Чміль Валерій
У пана клоуна Зеленского, может, и была репутация хорошего скомороха. А вот репутации хорошегно президента уже не будет. Он потерял возможность приобрести ее своим кумовством (назначением на ответственнейшие гос.посты дружбанов, братанов, сватом, кумовьев, мендельш и пр.). И вряд ли он репутацию приобретет. Поздно, Маня, пить Боржом, когда почки отвалились (гнародная мудрость)
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
А ще можна вибрати клоунів- дибілоїдів у владу.
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