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13 жовтня • оновлено в 07:10
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Україна залишилася без флоту: Пристайко заявив про серйозні проблеми

1.2т Читати матеріал російською

Україна залишилася без Чорноморського флоту, тому завданням влади є посилення і відновлення кораблів на нових принципах для забезпечення безпеки регіону.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко. За його словами, навіть при мінімальних фінансових можливостях потрібно продовжувати роботу в Чорноморському регіоні.

"Це [відновлення флоту] дуже дорого. Але є альтернативні методи забезпечення нашої безпеки на цьому етапі. Ми не можемо будувати крейсери, можливо, вони нам і не потрібні щонайменше в якомусь найближчому майбутньому, але є інші методи відповіді агресору або захисту наших інтересів узбережжя", – сказав він.

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"Починаючи від ракетних засобів, які дозволять нам відповісти на можливу атаку і висадку десанту... продовжуючи москітним флотом, який ми можемо будувати, перехід від артилерійських катерів броньованих до ракетних масованих систем, а потім поступово відновлювати програму і корвети, і будувати фрегати, і все, що нам необхідно для того, щоб бачити, що відбувається насправді. Поліпшити взаємодію, обмін інформацією з країнами-членами альянсу. Це ті заходи, які можна вживати", – пояснив Пристайко.

Ілюстрація

Ілюстрація

Znaj.ua

Як писав OBOZREVATEL, Чорноморський флот Росії взяв на супровід есмінець керованої ракетної зброї – протиракетної оборони "Портер" ВМС США, який 12 жовтня увійшов до акваторії Чорного моря.

Есмінець "Портер" вже заходив у Чорне море 8 серпня 2019 року і це був уже 23-й візит корабля ВМС нечорноморських країн НАТО в Чорне море за рік. Тоді його взяв на супровід російський сторожовий корабель "Сметливий".

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Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Теги
Чорне море Міністерство закордонних справ України
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Пигин Макс
Пигин Макс
Был на Украине ещё один любитель москитного флота. Тоже кричал, что на надувных лодках сможет остановить весь Флот России. Правда, в последнее время куда-то он запропастился. Наверно лодки накачивает...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Толку то от флота?нужен не флот а одна ракета с боеголовкой ядерной и никакого флота не нужно будет
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