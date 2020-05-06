Україна без бар'єрів: Зеленська оголосила старт нового проєкту

Дружина президента України Олена Зеленська стала ініціаторкою початку масштабного суспільного проєкту про безбар'єрність.

Як повідомляється на сторінці Офісу президента у Facebook, його партнерами також стали Міністерство цифрової трансформації та Міністерство соціальної політики України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Під час карантину мільйони людей отримали досвід повної або часткової ізоляції. Ми всі відчули бар'єри. По суті, навіть не усвідомлюючи цього, ми всі одночасно взяли участь у соціальному експерименті – як у нашому суспільстві, в наших містах і селах жити людям з обмеженою мобільністю, ментальними та фізичними відмінностями", – сказала перша леді у своєму зверненні до народу.

Олена Зеленська Скриншот відео

"Для більшості з нас це – не назавжди. Але поруч є люди, для яких ці бар'єри не зникнуть ніколи. Сотні тисяч українців постійно живуть за бар'єрами, які зараз відчули всі", – додала Зеленська.

За її словами, мета проєкту – зрозуміти, з якими саме бар'єрами найчастіше стикаються українці. Для цього на сайті стартувало всеукраїнське онлайн-опитування, яке триватиме два місяці. Воно складається із семи важливих питань, що стосуються фізичних і психологічних бар'єрів, а також бар'єрів, пов'язаних із культурними та віковими особливостями. Відповідаючи, українці допоможуть визначити, які саме бар'єри вони вважають найбільшими, а надалі – розробити план дій для їхнього усунення.

"Будь-які бар'єри можна прибрати або зрушити, але спочатку їх треба усвідомити", – переконана дружина президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленська разом із відомими телеведучими Оленою Фроляк, Марією Єфросиніною та Катериною Осадчою записала відеозвернення до українських мам, які перебувають на карантині з дітьми. Вона закликала їх показати приклад юному поколінню.

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