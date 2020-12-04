Україна бачить себе членом НАТО в 2030 році – МЗС

Юрій Сергієнко Політика 20:47, 4.12.2020 Оновлено: 21:02, 4.12.2020

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна розраховує стати повноправним членом НАТО в 2030 році.

На своїй сторінці у Facebook заступниця глави відомства Еміне Джапарова зазначила, що Київ у цьому питанні настроєний оптимістично.

"Україна настроєна оптимістично. У 2030 році ми бачимо себе повноцінним членом Альянсу", – заявила вона, коментуючи доповідь "НАТО – 2030: Об'єднані заради нової ери", яку 3 грудня представив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ.

За її словами, потужним імпульсом для України на цьому шляху стане надання їй Плану дій щодо членства.

Джапарова також пояснила, що представлена доповідь є баченням майбутнього розвитку союзу на довгостроковий період. Документ містить рекомендації для НАТО і, зокрема, для України.

Серед них – пошук можливостей для розширення і зміцнення партнерства з Україною та Грузією.

Крім того, у доповіді звертається увага на те, що стабілізація торговельних і бізнес-відносин із Росією неможлива, якщо вона не змінить своєї поведінки.

Джапарова уточнила, що ціна за російську агресію повинна підвищуватися, а санкції – посилюватися.

Facebook Еміне Джапарової.
Facebook Еміне Джапарової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр оборони Андрій Таран раніше казав, що Україна готова збільшити свій внесок в операції Північноатлантичного альянсу.

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