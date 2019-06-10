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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

КСУ може заблокувати вибори в Раду: екс-суддя вказав на проблему

2.1тЧитати матеріал російською

У президента України Володимира Зеленського не було достатніх підстав для розпуску Верховної Ради.

Про це заявив OBOZREVATEL голова Конституційного Суду України в 1996-1999 роках Іван Тимченко, коментуючи можливе рішення КС 11 червня про конституційність указу президента.

"У Конституції передбачена наявність коаліції, але я думаю, що це не причина. Це недостатня причина, щоб розпускати Верховну Раду", — сказав він.

Верховна Рада України, ілюстрація

Верховна Рада України, ілюстрація

112 Україна

У той же час він зазначив, що рішення може бути політично заангажованим. "Річ у нинішньому складі КСУ", — зазначив Тимченко.

"Цей склад Конституційного Суду діє трохи по-новому. Ми в першому складі КСУ діяли більш спокійно, не були політично заангажовані. Тоді Суд був згуртований. А зараз такого немає", — зауважив він.

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Відповідаючи на запитання, чи може на КСУ бути здійснений політичний вплив, Тимченко визнав: "Так, може".

Як писав OBOZREVATEL:

  • 1 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

  • 24 травня група народних депутатів із фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного Суду подання про неконституційність указу.

  • Конституційний суд України розгляне указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту 11 червня 2019 року.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивПозачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
ксу
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Ежу понятно, что для роспуска ВР не было достаточно оснований. Только Зеленскому и Богдану не понятно
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Колобов Макс
Колобов Макс
Шото «чувак загоняет». Тут тебе и политическая ангажированность и плюрализм мнений (нет сплоченности).
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