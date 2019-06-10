КСУ може заблокувати вибори в Раду: екс-суддя вказав на проблему

У президента України Володимира Зеленського не було достатніх підстав для розпуску Верховної Ради.

Про це заявив OBOZREVATEL голова Конституційного Суду України в 1996-1999 роках Іван Тимченко, коментуючи можливе рішення КС 11 червня про конституційність указу президента.

"У Конституції передбачена наявність коаліції, але я думаю, що це не причина. Це недостатня причина, щоб розпускати Верховну Раду", — сказав він.

Верховна Рада України, ілюстрація 112 Україна

У той же час він зазначив, що рішення може бути політично заангажованим. "Річ у нинішньому складі КСУ", — зазначив Тимченко.

"Цей склад Конституційного Суду діє трохи по-новому. Ми в першому складі КСУ діяли більш спокійно, не були політично заангажовані. Тоді Суд був згуртований. А зараз такого немає", — зауважив він.

Відповідаючи на запитання, чи може на КСУ бути здійснений політичний вплив, Тимченко визнав: "Так, може".

Як писав OBOZREVATEL:

1 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

24 травня група народних депутатів із фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного Суду подання про неконституційність указу.

Конституційний суд України розгляне указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту 11 червня 2019 року.

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