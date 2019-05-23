Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили в суді: що це означає

До Верховного суду України подали скаргу на указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року.

Скаргу подала Громадська організація "Спільна справа", повідомив у Facebook її глава Олександр Данилюк.

"Спільна справа" оскаржила незаконний указ Зеленського про розпуск Верховної Ради до Верховного Суду України. Вибори повинні відбуватися за відкритими списками і кандидати мають подавати декларації, пане Зеленський. Не треба тримати українців за дурнів, які не розуміють ваші договорняки", – йдеться в повідомленні.

У ЦВК вже заявили, що оскарження указу президента Зеленського про розпуск Ради не вплине на виборчий процес.

"Відповідно до чинного законодавства, немає підстав для того, щоб зупинити підготовку проведення виборів. Виборчий процес незворотній", - заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Вона додала, що виборчий процес позачергових виборів в Раду починається з п'ятниці, 24 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Пізніше він провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Ради, про який він заявив під час своєї інавгурації.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект президента Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

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