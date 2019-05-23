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Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили в суді: що це означає

10.8тЧитати матеріал російською

До Верховного суду України подали скаргу на указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року.

Скаргу подала Громадська організація "Спільна справа", повідомив у Facebook її глава Олександр Данилюк.

"Спільна справа" оскаржила незаконний указ Зеленського про розпуск Верховної Ради до Верховного Суду України. Вибори повинні відбуватися за відкритими списками і кандидати мають подавати декларації, пане Зеленський. Не треба тримати українців за дурнів, які не розуміють ваші договорняки", – йдеться в повідомленні.

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У ЦВК вже заявили, що оскарження указу президента Зеленського про розпуск Ради не вплине на виборчий процес.

"Відповідно до чинного законодавства, немає підстав для того, щоб зупинити підготовку проведення виборів. Виборчий процес незворотній", - заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Вона додала, що виборчий процес позачергових виборів в Раду починається з п'ятниці, 24 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Пізніше він провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Ради, про який він заявив під час своєї інавгурації.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект президента Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

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Тема
позачергові вибори в Раду
Особи
активіст Олександр ДанилюкВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада УкраїниЦВК
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Парадокс. После выхода из коалиции «Батькивщины», «Самопомощи» и «Радикалов» она продолжила существование, а после выхода «Народного фронта» почему-то исчезла. Ведь, по логике «чесной влади» коалиция должна существовать, даже, если в ней останется один Парубий.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
кило господин Зеленский вы начали предвыборную кампанию без Сакашвили! Где Саакашвили?? Я призываю не голосовать за Зеленского пока не будет Сааакашвили и его партии на выборах!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-"Вы думаете, что это в воздухе запах реванша? Принюхайтесь! Это запах горящих шин!" - написал Парубий в Твиттере о роспуске Рады. -Пацан, как всегда сбрехал. Это запах не шин, это запах из штанин.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Цуканов Евгений, у тебя шины из дерьма...??? небось слепил себе машинку из кизяков а форсу как у коммерса...
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