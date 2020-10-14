Указ Зеленського про роботу для білорусів розцінили як втручання

МЗС Білорусі розцінив указ президента України Володимира Зеленського про роботу для білоруських ІТ-фахівців як втручання у внутрішні справи держави.

У зовнішньополітичне відомство був викликаний посол України Ігор Кизим, якому вручили відповідну ноту і висловили свою стурбованість, повідомив в середу, 14 жовтня "Інтерфакс-Захід".

У МЗС заявили, що указ Зеленського не можна трактувати по-іншому, як "очевидно недружній і дискримінаційний крок української сторони, що межує з втручанням у внутрішні справи Білорусі".

У заяві також сказано, що прийняття указу "підриває довіру в двосторонніх відносинах і йде врозріз з положеннями договору про дружбу, добросусідство і співробітництво між Україною та Республікою Білорусь".

У міністерстві додали, що "білоруська сторона не має наміру переходити "червоні межі" у відносинах з Україною, але залишає за собою право на застосування, в разі виправданої необхідності, відповідних заходів щодо захисту національних інтересів відповідно до міжнародних норм".

Як писав OBOZREVATEL, на початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих фахівців, які є громадянами Республіки Білорусь".

Документ стосується підприємців, висококваліфікованих фахівців, зокрема фахівців в сфері інформаційних технологій і інновацій, імміграція яких відповідає інтересам України, і членів їх сімей. Для цього білорусам також планувалося спростити видачу посвідки на проживання в Україні.