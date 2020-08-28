Указ про призначення Ситника директором НАБУ визнано неконституційним – джерело в КСУ

Юрій Сергієнко Політика 18:33, 28.08.2020 Оновлено: 18:43, 28.08.2020

Конституційний суд України визнав, що указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро є неконституційним.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в КСУ. У НАБУ поки не прокоментували це рішення.

"Указ про призначення Ситника визнано неконституційним", – сказали в суді.

Агентство уточнило, що в Національному антикорупційному бюро України поки не коментують дану інформацію, оскільки саме рішення ще не опубліковано і немає офіційної інформації.

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