Указ про дострокові вибори в Україні набув чинності: що далі

У четвер, 23 травня, в Україні набув чинності указ №303/2019 президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня.

Документ опублікований в урядовому виданні "Урядовий кур'єр".

"Керуючись частиною 2 статті 77, частинами 6 та 7 статті 83, пунктом 1 частини 2 статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини 1 статті 106 Конституції України постановляю: 1. Припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання. 2 . Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року", – йдеться в документі.

Зеленський також доручив Кабінету міністрів забезпечити фінансування позачергових парламентських виборів.

Нагадаємо, що 22 травня в Раді відмовилися розглядати проект закону президента Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів. Документ не набрав необхідних 226 голосів.

Президент в своєму законопроекті пропонував скасувати мажоритарну систему і перейти до пропорційної системи із закритими списками. Також пропонувалося знизити прохідний бар'єр до парламенту з 5 до 3%.

Однак у Раді зірвали голосування і тому позачергові вибори пройдуть за старим законодавством, тобто за змішаною виборчою системою.

Зазначимо, що згідно зі ст. 16 закону про вибори народних депутатів України, позачергові вибори до Верховної Ради проводяться в останню неділю 60-денного терміну з дня опублікування указу президента про дострокове припинення повноважень парламенту.

Крім цього, згідно зі ст. 16 закону, виборчий процес позачергових виборів починається з дня, наступного після дня опублікування указу, тобто з 24 травня.

Згідно зі ст. 107 закону, яка визначає особливості підготовки й проведення позачергових виборів народних депутатів, висування кандидатів у депутати починається наступного дня після публікації указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради або рішення Центральної виборчої комісії про призначення виборів, і закінчується за сорок днів до дня голосування (11 червня).

Новини Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про вибори

Подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати починається наступного дня після публікації указу президента або рішення ЦВК і закінчується за 30 днів до дня голосування (21 червня). Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за 25 днів до дня голосування (26 червня).

Під час проведення повторних, проміжних та позачергових виборів депутатів декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кандидатами в депутати не подається.

ЦВК не пізніше, ніж на другий день після початку виборчого процесу, публікує перелік одномандатних округів із зазначенням їхніх номерів, меж та центрів у ЗМІ, а не пізніше, ніж за 40 днів до дня виборів (11 червня), оприлюднить на своєму офіційному сайті інформацію про їхнє інформаційне забезпечення.

Згідно зі ст. 107 закону про парламентські вибори, не пізніше, ніж за 19 днів (2 липня) до дня голосування повинні бути утворені спеціальні виборчі дільниці. Окружні виборчі комісії утворюються не пізніше, ніж за 50 днів до дня голосування (1 червня) за поданнями, які подаються в ЦВК не пізніше, ніж за 53 дні до дня голосування (29 травня). Дільничні виборчі комісії утворюються не пізніше, ніж за 15 днів до дня голосування (6 липня).

Органи ведення Державного реєстру виборців передають по одному попередньому списку виборців відповідним дільничним виборчим комісіям не пізніше, ніж за 11 днів до дня голосування (10 липня). На спеціальних виборчих дільницях списки виборців складаються не пізніше, ніж за 7 днів до дня голосування (14 липня). Попередні списки виборців передаються дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць не пізніше, ніж за 10 днів до дня голосування (11 липня).

Іменне запрошення направляється або доставляється іншим способом дільничною виборчою комісією кожному виборцю не пізніше, ніж за 10 днів до дня голосування (11 липня).

Громадські організації, у статутній діяльності яких значаться питання виборчого процесу, не пізніше, ніж за 50 днів до дня голосування (11 червня) можуть звернутися в ЦВК із клопотанням про дозвіл бути офіційним спостерігачем під час виборів. Невідкладно після завершення розгляду цих клопотань ЦВК офіційно публікує перелік громадських організацій, яким надано такий дозвіл.

Форма, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування затверджуються ЦВК не пізніше, ніж за 24 дні до дня голосування (27 червня).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Верховна Рада

Пізніше Зеленський провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Ради, про який він заявив під час своєї інавгурації.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект президента Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

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