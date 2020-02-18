"Ухвалювала незаконні рішення": Лутковська розповіла, чому насправді вийшла з ТКГ у Мінську

Колишня представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Валерія Лутковська зізналася, що вийшла з переговорів з врегулювання ситуації на Донбасі зокрема через історію з процедурою одночасного звільнення затриманих з-під варти.

Як вона розповіла у ефірі телеканалу НАШ, ця історія стала для неї каменем спотикання. Тоді їй доводилося ухвалювати рішення, на які вона не мала права.

"І я попросила повноваження для членів у ТКГ, що досить складно, або нехай призначають представниками в підгрупи того, хто на посадах, що і було зроблено", – розповіла вона.

Валерія Лутковська

За словами Лутковської, у неї виникла проблема з трьома людьми, які з'явилися в списку перед самою процедурою обміну. За ними не встигали прийняти рішення, що дозволяють їх звільнення з-під варти. Причина – наявність проти них кількох кримінальних справ.

"По одному кримінальному провадженню він вже засуджений, і, відповідно, щоб його звідтіля звільнити, потрібен указ президента про помилування. А по іншому кримінальному провадженню у нього ще суди проходять. І потрібно ще додатково рішення суду, яке дозволило б йому вийти за стіни ізолятора. І через цю людину у мене може зірватися вся процедура звільнення людей", – розповіла Лутковська.

За її словами, вона розуміла ризик і моральну складову.

"Людей привезли, я їх вже бачу, а зараз я повинна буду перервати цю процедуру і сказати, що ми не встигли, тому двох-трьох людей тут ще немає. Я розумію ризик, моральну складову і розумію, що не віддам зараз цих людей, яких вже привезли. Але тепер потрібно приймати рішення, як бути з тими трьома. І я прийняла. Після цього я для себе вирішила – треба зупинитися, тому що я ухвалюю рішення, на які я не маю права. Це незаконне рішення, я – юрист, і я розумію наслідки", – підкреслила експредставниця України на переговорах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський замінив колишню омбудсвумен Валерію Лутковську в ТКГ в Мінську Геннадієм Кузнєцовим.

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