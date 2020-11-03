Ухвалені монобільшістю зміни до Податкового кодексу дозволяють тиснути на бізнес, – Южаніна

Ухвалені монобільшістю зміни до Податкового кодексу розширили повноваження контролюючих органів і створили інструменти для тиску на бізнес. Тому фракція "Європейської Солідарності" запропонувала власний законопроєкт для зменшення тиску на бізнес.

Про це народна депутатка від "ЄС" Ніна Южаніна наголосила з трибуни парламенту, повідомила пресслужба політсили. Вона нагадала про документ, який запровадив дискредитаційні норми.

"Всі ми пам’ятаємо проєкт закону 1210, який став законом 466, яким були запроваджені кардинально нові фіскальні інструменти, дискредитаційні норми, які значно розширили повноваження контролюючих органів, змінили баланс взаємовідносин між контролюючими органами і платником податків", – нагадала Южаніна.

"Протягом 3,5 місяців ми чекали, що президент накладе вето на цей проєкт закону, але він вчинив по-іншому. Водночас сказав своїй команді – "Слугам народу", що вони мають після підписання цього закону до строку, коли всі ці норми запрацюють, внести зміни і скасувати ці дискредитаційні норми. Фракція Зеленського не зробила цього. Тому мій альтернативний проект закону стосується саме тих змін, які вкрай необхідні для всього бізнесу: для малого, середнього, великого", – наголосила народна депутатка.

Вона запропонувала виключити всі дискредитаційні норми з закону, адже вони суперечать Конституції України.

"Я пропоную виключення всіх норм, які запроваджують концепцію вини та збільшення відповідальності платників податків. Про це багато дискутували, і Верховний Суд, і Асоціація правників України. Всі сказали, що ці норми є розмитими, неконкретними, і суперечать Конституції України", – наголосила представниця "ЄС".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за зменшення тиску на малий бізнес виступила також і лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, заявивши, що їй вдалося домогтися розгляду внесеного фракцією законопроєкту №3853-2, який захистить ФОПів та малих підприємців