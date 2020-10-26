Уходь: результат цих виборів – це вирок особисто тобі
Finita la Commedia
От і все.
Кожен на тебе буде відкрито плювати.
Кожен буде класти на тебе болт.
Кожен буде множити тебе і твоє убоге розумом оточення на нуль.
Хороші до тебе вже не підуть.
Розумні в найближчі місяці підуть.
Тупі знаючи, що скоро кінець - будуть безбожно красти.
Вертикаль буде тебе щодня зливати.
Опозиція буде тебе цілодобово хитати.
Силовики будуть тебе і твоїх друзів-злодіїв системно документувати.
Люди будуть тебе з кожним днем все більше ненавидіти.
Ти пр*срав все.
Пр*срав за півтора року.
ОТЗЖ на марші.
Попов у другому турі.
Сепари повертаються.
Ригі в місцевих радах.
А ти.
Ти зі своїми тупими друзями-соратниками в ж * пі.
Немає сенсу більше сидіти.
Час вийшов - далі буде тільки гірше.
Вали.
Вали назад в своє звичне шапіто поки ми ще можемо цей п * здець зупинити і щось змінити.
Результат цих виборів – це не оцінка твоїх безликих слуг.
Це вирок особисто тобі.
Іди.
Твій час вийшло.
Finita la Commedia