Finita la Commedia

От і все.

Кожен на тебе буде відкрито плювати.

Кожен буде класти на тебе болт.

Кожен буде множити тебе і твоє убоге розумом оточення на нуль.

Хороші до тебе вже не підуть.

Розумні в найближчі місяці підуть.

Тупі знаючи, що скоро кінець - будуть безбожно красти.

Вертикаль буде тебе щодня зливати.

Опозиція буде тебе цілодобово хитати.

Силовики будуть тебе і твоїх друзів-злодіїв системно документувати.

Люди будуть тебе з кожним днем все більше ненавидіти.

Ти пр*срав все.

Пр*срав за півтора року.

ОТЗЖ на марші.

Попов у другому турі.

Сепари повертаються.

Ригі в місцевих радах.

А ти.

Ти зі своїми тупими друзями-соратниками в ж * пі.

Немає сенсу більше сидіти.

Час вийшов - далі буде тільки гірше.

Вали.

Вали назад в своє звичне шапіто поки ми ще можемо цей п * здець зупинити і щось змінити.

Результат цих виборів – це не оцінка твоїх безликих слуг.

Це вирок особисто тобі.

Іди.

Твій час вийшло.

Finita la Commedia

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