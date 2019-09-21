Обламаємо Путіна? У Міноборони підтвердили одну із головний стратегічних цілей Києва

Стратегічною метою України, як і раніше, є її вступ до Північноатлантичного Альянсу – НАТО – і цей пріоритет залишається незмінним.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав міністр оборони України Андрій Загороднюк. За його словами, влада пришвидшуватиме всі технічні, організаційні і стратегічні зміни для переходу на стандарти НАТО.

“Росія дуже не хотіла навіть якоїсь євроатлантичної інтеграції України. Але наш стратегічний напрямок до НАТО не скасовується. Навпаки, ми пришвидшуємо і підсилюємо всі технічні, організаційні і стратегічні зміни для того, щоб бути готовими до переходу на стандарти НАТО”, – запевнив він.

Україна і НАТО

Міністр також відзначив, що сам вступ в НАТО – це політичне питання, а от перехід на стандарти НАТО – це вже розвиток сил оборони.

“Звичайно, коли країна відповідає стандартам, то питання вступу буде знаходитися тільки в політичній площині. Одна з ключових вимог – це, звичайно, сильний і розвинений цивільний контроль. І так само технічні питання і організаційні, і так далі”, – підсумував Загороднюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 31 жовтня відбудеться засідання Північноатлантичної ради. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

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