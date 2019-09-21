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21 вересня • оновлено в 16:18
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Обламаємо Путіна? У Міноборони підтвердили одну із головний стратегічних цілей Києва

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Стратегічною метою України, як і раніше, є її вступ до Північноатлантичного Альянсу – НАТО – і цей пріоритет залишається незмінним.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав міністр оборони України Андрій Загороднюк. За його словами, влада пришвидшуватиме всі технічні, організаційні і стратегічні зміни для переходу на стандарти НАТО.

“Росія дуже не хотіла навіть якоїсь євроатлантичної інтеграції України. Але наш стратегічний напрямок до НАТО не скасовується. Навпаки, ми пришвидшуємо і підсилюємо всі технічні, організаційні і стратегічні зміни для того, щоб бути готовими до переходу на стандарти НАТО”, – запевнив він.

Україна і НАТО

Україна і НАТО

Міністр також відзначив, що сам вступ в НАТО – це політичне питання, а от перехід на стандарти НАТО – це вже розвиток сил оборони.

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“Звичайно, коли країна відповідає стандартам, то питання вступу буде знаходитися тільки в політичній площині. Одна з ключових вимог – це, звичайно, сильний і розвинений цивільний контроль. І так само технічні питання і організаційні, і так далі”, – підсумував Загороднюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 31 жовтня відбудеться засідання Північноатлантичної ради. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
Теги
НАТО Новини Росії
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hunt andres
hunt andres
Обламалка не выросла) Кому ваше алкашное войско нужно в Нате?)
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Н Олег
Н Олег
нехай готовются ... как говорил действующий (пока) мэр Kyiва -- "готовимся к земле"...
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Маленькое но... Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома. Наконец- то понял , что Украина это бездонная яма . Кроме слов -дай и хочу ничего не знают.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Стук Кастрюль, Хотя после веской затрещины шустрят. После Ило вайска мухой подписали Минск -1, после Де бальцево Минск-2
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