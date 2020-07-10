Угорщину запідозрили в "тихій" окупації України

Угорщина розпочинає програму фінансової підтримки для представників угорської меншини щодо викупу земель сільськогосподарського значення.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав український блогер Тимофій Гольц. Він зазначив, що кошти з бюджету країни проходитимуть через фонд імені Габора Бетлена і міністерство аграрної політики Угорщини.

"Занепокоєння українських чиновників, які вміють аналізувати, ухвалювати і реалізовувати рішення, маэ викликати той факт, що Угорщина розпочинає програму фінансової допомоги представникам угорської меншини України в питанні викупу земель сільськогосподарського призначення. Кошти з угорського бюджету будуть проходити через фонд імені Габора Бетлена, а також через міністерство аграрної політики Угорщини", – підкреслив він.

Блогер підкреслив, що викуплені землі будуть маскувати під різними проектами в сфері сільського господарства або переробної промисловості (насадження фруктових садів, будівництво переробних заводів).

Також він звернув увагу, що такі наміри Угорщини вигідні і Росії.

"Такі "провідні" сайти російської пропаганди, як odnarodyna.org, news-front.info і інші в єдиному режимі часу викладають позитивні матеріали про посилення позицій Угорщини в Закарпатті. Звичайно, в програшному для України ракурсі. У вигідному для Угорщини форматі. До речі, угорці вкладають чимало коштів і в інформаційний супровід своїх проектів в інформаційному просторі України", – підкреслив Гольц.

Він вважає, що українська реакція на це має бути жорсткою.

Крім того, блогер зазначив, що Будапешт підсилює армію і нарощує сили на кордоні з Румунією: "Закуповує 16 багатофункціональних вертольоти Н22М і 20 одиниць Н145М, 44 одиниці танків "Leopard 2A7 +", і 24 САУ РzН2000 калібру 155 мм (німецького виробництва), збільшив грошове забезпечення військовослужбовцям на 10%, а також зробив додаткові витрати на розгортання підрозділів на кордоні з Румунією. тобто, починає вже бряцкати зброєю".

Facebook Тимофія Гольця

Facebook Тимофія Гольця

Раніше OBOZREVATEL писав, що створення нових об'єднаних районів в Закарпатській області перетворилося на черговий національний скандал. Приводом стала поява нової територіально-адміністративної одиниці – Берегівської, де зосереджена значна частина українських угорців.

У народі негласно район назвали "угорським" і вважають, що таке рішення може створити загрозу територіальної цілісності України.