Угорщина зняла вето із заяви Україна-НАТО: документ ухвалений

Будапешт зняв своє вето з ухвалення заяви комісії Україна-НАТО, оскільки угорські пропозиції до документу були враховані.

Про це розповів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 31 жовтня державному агентству MTI. За його словами, посли НАТО й України ухвалили документ, у який "останньої хвилини, вже після офіційного дедлайну", були внесені угорські пропозиції.

"Врешті-решт наші пропозиції були враховані, тому спільна заява рішуче виступає за угорську громаду й закликає Україну дотримуватися міжнародних правил і стандартів міжнародних організацій", – повідомив Сіярто.

Прапори України і НАТО 24 канал

Текст містить дві згадки, що стосуються прав угорської меншини. Зокрема, в них союзники закликають Київ повністю виконати рекомендації Венеціанської комісії щодо Закону про освіту, і Україна зобов'язалася це зробити.

Також у документі стверджується, що "успіх реформ, включно з боротьбою з корупцією, матиме вирішальне значення для створення основи для успішної й мирної України, міцно вбудованої серед європейських демократій, відданих загальним цінностям, повазі прав людини, меншин і верховенства права".

Також заява ставить вимоги завершити війну на Донбасі, повернути територію під контроль України, повернути окупований Крим до складу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

30 жовтня Північноатлантична рада НАТО на чолі з генсеком Єнсом Столтенбергом прибула до Одеси. Столтенберг оглянув кораблі протимінної групи НАТО SNMCMG2 в морському порту і виступив з промовою.

31 жовтня в Києві зібралося засідання комісії Україна – НАТО за участю Столтенберга і українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський запропонував розглянути можливість приєднання України до програми розширених можливостей НАТО.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся