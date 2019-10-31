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31 жовтня • оновлено в 16:58
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Угорщина зняла вето із заяви Україна-НАТО: документ ухвалений

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Будапешт зняв своє вето з ухвалення заяви комісії Україна-НАТО, оскільки угорські пропозиції до документу були враховані.

Про це розповів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 31 жовтня державному агентству MTI. За його словами, посли НАТО й України ухвалили документ, у який "останньої хвилини, вже після офіційного дедлайну", були внесені угорські пропозиції.

"Врешті-решт наші пропозиції були враховані, тому спільна заява рішуче виступає за угорську громаду й закликає Україну дотримуватися міжнародних правил і стандартів міжнародних організацій", – повідомив Сіярто.

Прапори України і НАТО

Прапори України і НАТО

24 канал

Текст містить дві згадки, що стосуються прав угорської меншини. Зокрема, в них союзники закликають Київ повністю виконати рекомендації Венеціанської комісії щодо Закону про освіту, і Україна зобов'язалася це зробити.

Також у документі стверджується, що "успіх реформ, включно з боротьбою з корупцією, матиме вирішальне значення для створення основи для успішної й мирної України, міцно вбудованої серед європейських демократій, відданих загальним цінностям, повазі прав людини, меншин і верховенства права".

Також заява ставить вимоги завершити війну на Донбасі, повернути територію під контроль України, повернути окупований Крим до складу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 30 жовтня Північноатлантична рада НАТО на чолі з генсеком Єнсом Столтенбергом прибула до Одеси. Столтенберг оглянув кораблі протимінної групи НАТО SNMCMG2 в морському порту і виступив з промовою.

  • 31 жовтня в Києві зібралося засідання комісії Україна – НАТО за участю Столтенберга і українського президента Володимира Зеленського.

  • Зеленський запропонував розглянути можливість приєднання України до програми розширених можливостей НАТО.

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Україна
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НАТО
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Так что - Закон о языке уже отменяют? Он ведь противоречит рекомендациям Венецианской комиссии...
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"Венгрия сняла вето" - а Москва?
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hunt andres
hunt andres
Ну че, респект венграм - додавили)
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