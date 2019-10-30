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30 жовтня • оновлено в 16:24
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Угорщина заблокувала заяву НАТО по Україні

1.5т Читати матеріал російською

Угорщина ветувата спільну заяву послів НАТО по Україні, яка має бути ухвалена Північноатлантичною радою, яка перебуває з візитом в Україні.

Про це під час Євразійського форуму в Будапешті 30 жовтня заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, передає Daily News Hungary.

За його словами, були подані кілька пропозицій про внесення змін до заяви, в яких вказувалося, що Україна повинна виконувати свої обов'язки щодо меншин відповідно до міжнародного права.

Сийярто додав, що, оскільки ці пропозиції були відхилені, "у нас не було іншого вибору, окрім вето на декларацію".

Прапори України та Угорщини

Прапори України та Угорщини

24 канал

"Угорщина не готова жертвувати інтересами 150 тисяч етнічних угорців, які живуть на Заході України", - уточнив міністр.

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Сийярто додав, що "позбавлення прав меншин однієї з країн-учасниць НАТО щонайменше заслуговує згадки в такому документі". Крім того, за його словами, заява повинна містити положення про "відновлення цих прав".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україну з візитом прибула Північноатлантична рада на чолі з Столтенбергом.

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Місце
Угорщина
Тег
НАТО
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Serov Oleg
Serov Oleg
Дания,Венгрия.....не много для слабой психики свидофермы за один день?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
На миротворец гадов! На гиляку! Весьмирзнами!
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hunt andres
hunt andres
Молодцы, мадьяры! России надо брать пример в деле защиты этнических русских на украине!
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