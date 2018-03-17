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Угорщина впритул наблизилася до "червоної лінії" з Україною - Клімкін

6.9тЧитати новину російською

Угорщина зі своїми заявами на адресу Києва впритул наблизилася до "червоної лінії".

Про це міністр заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, підкресливши, що дії Будапешта - це свідома політична маніпуляція або відверте спотворення реальності.

"Я вважаю, що угорська сторона і змістовно, і, якщо хочете, за формою і атмосферою своїх заяв вже впритул наблизилася до "червоної лінії". Оскільки так з партнерами, в принципі не говорять", - зазначив Клімкін в інтерв'ю ВВС.

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Нагадаємо, Угорщина висунула три умови Україні через мовний скандал, який виник після прийняття реформи освіти.

Читайте всі новини по темі "Мовний скандал" на сайті "Обозреватель".

Теми
Мовний скандалРеформа освіти
Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
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