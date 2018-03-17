Угорщина впритул наблизилася до "червоної лінії" з Україною - Клімкін

Угорщина зі своїми заявами на адресу Києва впритул наблизилася до "червоної лінії".

Про це міністр заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, підкресливши, що дії Будапешта - це свідома політична маніпуляція або відверте спотворення реальності.

"Я вважаю, що угорська сторона і змістовно, і, якщо хочете, за формою і атмосферою своїх заяв вже впритул наблизилася до "червоної лінії". Оскільки так з партнерами, в принципі не говорять", - зазначив Клімкін в інтерв'ю ВВС.

Нагадаємо, Угорщина висунула три умови Україні через мовний скандал, який виник після прийняття реформи освіти.