Угорщина виступила проти ЗСУ на Закарпатті

Угорщина вимагає від України відмовитися від планів відновлення у Берегово на Закарпатті військової частини Збройних сил України.

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у Брюсселі 19 березня, повідомляє прес-служба МЗС Угорщини.

За його словами, Україна має намір передислокувати "батальйон від близько 800 до 1000 військових зі сходу" в Берегово, де проживає найбільша в Україні спільнота угорців.

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При цьому він стверджує, що в Міноборони України таке рішення пояснили загрозою територіальній цілісності України.

"Це означає, що Київ розглядає угорську національну меншину як фактор загрози, це обурює, і Угорщина відкидає це найрішучішим чином", - цитує МЗС Угорщини Сийярто.

Нагадаємо, що 9 лютого на засіданні Берегівської міськради обговорили розміщення на території колишньої військової частини окремого батальйону 128-ї Закарпатської гірсько-піхотної бригади.

Наразі батальйон базується у Мукачеві, Ужгороді та Виноградові.

У Берегово до 2003 року перебував 315-й гвардійський механізований ордена Богдана Хмельницького полк. Потім військову частину розформували, інфраструктуру передали міськраді, а частина землі продали приватним особам. Більшість споруд частини знаходяться в аварійному стані, пише видання.

Нагадаємо, також Сийярто заявив, що Угорщина буде блокувати важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору.