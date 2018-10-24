МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Угорщина раптово поступилася Україні та заговорила про дружбу

41.5тЧитати матеріал російською

Угорщина запропонувала Україні укласти угоду щодо захисту національних меншин.

Угорський міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто заявив, що дві країни повинні утримуватися від політики, яка могла б привести до асиміляції і зміни національного складу в певному регіоні, передає прес-служба уряду.

Він також наголосив, що між Україною та Угорщиною необхідно відновити довіру. "Очевидно, що дорогу в напрямку відновлення довіри між країнами треба пройти невеликими кроками", - сказав глава угорського МЗС.

Новини
''НАТО не відпустить'': озвучено прогноз щодо скандальних провокацій Угорщини

Угода, крім іншого, повинна гарантувати меншинам вільне користування їхньою рідною мовою в сферах релігії, культури, освіти та державного управління.

"Українська сторона обіцяла розглянути пропозицію", - зазначив Сійярто. Він очікує, що деталі пропозиції обговорять на зустрічі в Мілані 7 грудня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що уряд Угорщини прикривається турботою про громадян України угорського походження, щоб гальмувати рух Києва до Євросоюзу і НАТО.

Особа
Петер Сійярто
Місце
Угорщина
Об'єкти
Українаугорці Закарпаттяпретензії Угорщини
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
31
80
Смішно
58
Цікаво
4
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кісенко Андрій
Кісенко Андрій
А чьо раскукарєкалісь, кацапездоли?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Колорад Ваня
Колорад Ваня
Кісенко Андрій, ты что-то прохрюкала, свинья хохложопая?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Колорад Ваня
Колорад Ваня
Хохлы даже в куче дерьма у собственного порога и то увидят свою перемогу. Клоуны, бл...., хохложопые
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
!!! ОБозе з мой!!!
!!! ОБозе з мой!!!
"предложила Украине заключить соглашение по защите национальных меньшинств" - это не "уступила Украине", а "продолжает настаивать на своем".
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Наші блоги