Угорщина раптово поступилася Україні та заговорила про дружбу

Угорщина запропонувала Україні укласти угоду щодо захисту національних меншин.

Угорський міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто заявив, що дві країни повинні утримуватися від політики, яка могла б привести до асиміляції і зміни національного складу в певному регіоні, передає прес-служба уряду.

Він також наголосив, що між Україною та Угорщиною необхідно відновити довіру. "Очевидно, що дорогу в напрямку відновлення довіри між країнами треба пройти невеликими кроками", - сказав глава угорського МЗС.

Угода, крім іншого, повинна гарантувати меншинам вільне користування їхньою рідною мовою в сферах релігії, культури, освіти та державного управління.

"Українська сторона обіцяла розглянути пропозицію", - зазначив Сійярто. Він очікує, що деталі пропозиції обговорять на зустрічі в Мілані 7 грудня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що уряд Угорщини прикривається турботою про громадян України угорського походження, щоб гальмувати рух Києва до Євросоюзу і НАТО.