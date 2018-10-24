Угорщина пропонує Україні укласти угоду про захист нацменшин

Будапешт пропонує Києву укласти угоду щодо захисту національних меншин. "Довіра між двома країнами має бути відновлена", - наголошує голова МЗС Угорщини Петер Сіярто.Угорщина пропонує Україні укласти угоду щодо захисту національних меншин. Про це в середу, 24 жовтня, повідомив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто, йдеться на сайті уряду Угорщини. "Довіра між двома країнами має бути відновлена", - зазначив Сіярто. Заява прозвучала після розмови очільника зовнішньополітичного відомства Угорщини з його українським колегою Павлом Клімкіним на полях Варшавського безпекового форуму.

Згідно з пропозицією, обидві країни мають утримуватися від запровадження політичних заходів, що могли би призвести до асиміляції національних меншин і зміни національного складу в певному регіоні. Угода також має гарантувати меншинам вільне використання їхньої рідної мови в релігійних, культурних, освітніх та адміністративних царинах.

Голова МЗС Угорщини повідомив, що українська сторона обіцяла розглянути пропозицію, і висловив сподівання на обговорення її деталей на наступній зустрічі в Мілані 7 грудня.

Сіярто також повідомив Клімкіну, що Угорщина готова активізувати кредитну лінію на 50 мільйонів доларів для фінансування будівництва доріг на Закарпатті, а також продовжувати програму, за якою Будапешт забезпечував дітей, що постраждали від війни на Сході України, безкоштовним відпочинком на озері Веленце. Угорщина також продовжуватиме надавати 100 державних стипендій на навчання українських студентів в угорських університетах.

"Це в інтересах Угорщини, щоб конфлікт, що розвинувся, було розв'язано якомога швидше", - наголосив Сіярто, додавши, що це буде добре і для Угорщини, і для України, але найголовніше - для угорської меншини Закарпаття.