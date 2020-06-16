Угорщина не зняла блокаду, незважаючи на партнерство України в НАТО, – Столтенберг

Угорщина не зняла свою блокаду зустрічей комісії Україна-НАТО, попри те, що Альянс надав країні статус партнера розширених можливостей

Про це на брифінгу у Брюсселі у вівторок, 16 червня, сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає "Європейська правда". Він підкреслив, що рішення про приєднання України до Програми розширених можливостей у НАТО ухвалювалося консенсусом. Це означає, що Угорщина дала свою згоду.

"Так, дійсно, союзники вирішили надати Україні статус партнера з розширеними можливостями. Україна довела, що може бути цінним партнером НАТО", – заявив Столтенберг, додавши, що нове партнерство є шляхом до поглиблення співпраці НАТО з Україною.

Щодо угорської блокади зустрічей, генсек зазначив, що це питання ще не вирішене. Разом із тим, він запевнив, що вирішення конфлікту буде знайдене.

Зазначимо, Угорщина вже понад два роки блокує засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів і президентів. Вимога країни – відновити мовні права угорської нацменшини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна в п'ятницю, 12 червня, отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО. Таким чином наша країна стала одним з шести партнерів по розширеним можливостям поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.