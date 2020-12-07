Україна не налаштована "політично воювати з Угорщиною", – Кулеба

Україна не налаштована "політично воювати з Угорщиною", але й Угорщина має поважати національне законодавство й національні інтереси нашої країни

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю "РБК-Україна". За його словами, розв’язати наявні проблемні питання та будувати майбутнє можна лише за умови поваги до законодавства та національних інтересів обох країн.

Кулеба наголосив, що він як міністр намагається налагодити відносини з Угорщиною з трьох причин.

"По-перше, це важлива країна-сусід у Центральній Європі, і ми теж частина цього простору, з сусідами треба мати добрі стосунки. По-друге, це держава-член НАТО, і ми хотіли б нормально взаємодіяти з Угорщиною в питанні євроатлантичної інтеграції. По-третє, це держава-член Євросоюзу, позиція якої нам теж важлива", – пояснив він.

Як повідомив Кулеба, з усіх наших західних сусідів в України найбільше конфліктів саме з угорцями, а не, наприклад, зі словаками чи румунами. Він пояснив це тим, що Україна та Угорщина "дуже травмовані своєю історією".

"І тому дуже болісно ставляться до будь-яких питань, коли історія проривається в сучасне, або ще й намагається диктувати майбутнє... І плюс Угорщина взагалі в останні роки дуже амбітно себе поводить не лише у відносинах з Україною, але і з низкою інших країн, і з Європейським Союзом загалом", – сказав він.

Попри це Кулеба наголосив на тому, що "марно витрачати час, натхнення і ресурси, щоб якось розкрутити тему "сепаратизму" на Закарпатті".

"За жодним об'єктивним показником немає жодних передумов для того, щоб політичний статус кво в Закарпатській області якось змінився", – сказав міністр.

21 листопада в Сюртівській об'єднаній тергромаді Закарпатської області місцевий голова разом з депутатами після прийняття присяги та виконання Державного гімну виконали гімн Угорщини.

Служба безпеки України почала перевірку за даним фактом.

29 листопада в YouTube з’явилося відео, на якому чоловік в балаклаві на тлі прапора "Правого сектора" звернувся до закарпатських угорців. Він наголосив, що знає "хто з вас отримав паспорт, отримує якісь гранти", й попередив про те, що "ми прийдемо до вас".

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав такі дії провокацією, а авторів відео – ворогами держави. Нацполіція України відкрила кримінальне провадження за фактом розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що виконання гімну – не заборонена річ, а спроба видати це за сепаратизм є великим перебільшенням. Він також висловив думку, що провокаційне відео може бути результатом діяльності російських спецслужб.

Це вже не перший конфлікт між країнами. Раніше Угорщина заявила, що має намір блокувати вступ України в НАТО, поки Київ не відновить мовні права угорської нацменшини.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що міністр закордонних справ Угорщини звинуватив Україну в дестабілізації відносин з Будапештом через реакцію правоохоронців щодо закарпатських угорців.

У своєму відеозверненні, опублікованому у Facebook, Петер Сіярто заявив, що країна поскаржиться в НАТО і продовжить блокувати членство України в Альянсі.