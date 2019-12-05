"Угоди не буде": у Путіна зробили різку заяву про переговори із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський не досягне угоди з главою РФ Володимиром Путіним на "нормандському саміті".

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, заявивши, що сама зустріч президентів уже є позитивним моментом.

"Очевидно, що угоди не буде, і ніхто не очікує ніякої угоди. Це було б завищеними очікуваннями, від чого ми, до речі, дуже енергійно застерігаємо", – заявив він.

При цьому Пєсков додав, що "можливо, буде прийнято якийсь документ" за підсумками саміту.

"Але в будь-якому випадку, в ньому можна очікувати, що будуть зафіксовані якісь точки, за якими є спільне розуміння", – додав він.

Зеленський і Путін

Пєсков про зустріч в "нормандському форматі": Очевидно, що угоди не буде, і ніхто не очікує ніякої угоди. Якийсь документ, можливо, буде прийнятий. Це необов'язкового документ. Але в будь-якому випадку, в ньому будуть зафіксовані точки, за якими є спільне розуміння pic.twitter.com/fj3w38gj6k - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 5 грудня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайєра".

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