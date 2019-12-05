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6 грудня • оновлено в 00:09
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"Угоди не буде": у Путіна зробили різку заяву про переговори із Зеленським

2.1т
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Президент України Володимир Зеленський не досягне угоди з главою РФ Володимиром Путіним на "нормандському саміті".

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, заявивши, що сама зустріч президентів уже є позитивним моментом.

"Очевидно, що угоди не буде, і ніхто не очікує ніякої угоди. Це було б завищеними очікуваннями, від чого ми, до речі, дуже енергійно застерігаємо", – заявив він.

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При цьому Пєсков додав, що "можливо, буде прийнято якийсь документ" за підсумками саміту.

"Але в будь-якому випадку, в ньому можна очікувати, що будуть зафіксовані якісь точки, за якими є спільне розуміння", – додав він.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайєра".

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Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Росія
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