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Удар по Росії: Україна звернулася до світу з важливою вимогою щодо полонених моряків

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Міністерство закордонних справ України звернулося до дружніх країн із закликом збільшити тиск на Росію для звільнення полонених українських моряків.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, уточнивши, що відповідні листи були направлені 1 червня.

"Відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ із країн наших друзів і партнерів із проханням та вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного Трибуналу в Гамбурзі", – написав він.

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"Ми повинні зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації", – додав Клімкін.

Полонені моряки

Полонені моряки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Загострення в Азовському моріРосійсько-український конфлікт
Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
Теги
полонені морякиМіністерство закордонних справ УкраїниРосія
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