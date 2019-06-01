Удар по Росії: Україна звернулася до світу з важливою вимогою щодо полонених моряків

Міністерство закордонних справ України звернулося до дружніх країн із закликом збільшити тиск на Росію для звільнення полонених українських моряків.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, уточнивши, що відповідні листи були направлені 1 червня.

"Відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ із країн наших друзів і партнерів із проханням та вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного Трибуналу в Гамбурзі", – написав він.

"Ми повинні зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації", – додав Клімкін.

Полонені моряки

Сьогодні відправілі Звернення до всіх міністрів закордоних справ з стран наших друзів та партнерів з Проханов и Вимоги тиснути на РФ для Виконання решение МІЖНАРОДНОГО Трибуналу у Гамбурзі. Маємо сделать все можливе політично и через національні морські адміністрації. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 1, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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