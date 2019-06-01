Удар по Росії: Україна звернулася до світу з важливою вимогою щодо полонених моряків

Міністерство закордонних справ України звернулося до дружніх країн із закликом збільшити тиск на Росію для звільнення полонених українських моряків.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, уточнивши, що відповідні листи були направлені 1 червня.
"Відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ із країн наших друзів і партнерів із проханням та вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного Трибуналу в Гамбурзі", – написав він.
"Ми повинні зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації", – додав Клімкін.
Полонені моряки
Сьогодні відправілі Звернення до всіх міністрів закордоних справ з стран наших друзів та партнерів з Проханов и Вимоги тиснути на РФ для Виконання решение МІЖНАРОДНОГО Трибуналу у Гамбурзі. Маємо сделать все можливе політично и через національні морські адміністрації.- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 1, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
Всі 24 захоплених українських моряки визнали себе військовополоненими.
17 квітня 2019 року суд продовжив арешт українцям до 24-26 липня.
10 травня у Міжнародному трибуналі з морського права відбулися слухання про незаконне затримання Росією 24 українських моряків.
25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українські військово-морські кораблі та відпустити 24 полонених моряків.
У МЗС України спрогнозували, що Росія виконає рішення Міжнародного морського трибуналу щодо захоплених у полон українських моряків, однак зробить це у властивій Кремлю манері.
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