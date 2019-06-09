"УДАР" Кличка ухвалив радикальне рішення щодо виборів: всі подробиці

Партія "УДАР" мера Києва Віталія Кличка ухвалила рішення висувати на позачергові вибори до Верховної Ради України лише кандидатів на мажоритарних виборчих округах.

Про це повідомилося на офіційній сторінці політичної сили у Twitter. "Партія "УДАР" на дострокових парламентських виборах висуне кандидатів тільки за мажоритарними виборчими округами. За списком політична сила кандидатів не висуватиме. Таке рішення ухвалив з'їзд партії", – йдеться в повідомленні.

Віталій Кличко Twiter "УДАРУ"

На сайті "УДАРУ" більш детально роз'яснили причини такого формату участі в парламентських виборах.

"Багато політичних сил йдуть на ці вибори. Ми розуміємо наскільки складними вони будуть. І перш за все – для українських виборців. Дуже важливо, щоб люди керувалися не емоціями, не красивими гаслами, а прагматичним вибором тих, хто йде в парламент дійсно працювати на Україну", – зазначив Кличко.

"Важливо, щоб голоси за демократичні сили, які будуть пропонувати реальний план змін і перетворень, були розсіяні. Щоб не сталося реваншу тих сил, проти яких ми боролися на Майдані. Тому на ці дострокові вибори від "УДАРУ" підуть мажоритарники, які готові ефективно працювати в округах, звітувати перед людьми і втілювати запити своїх виборців", – додав він.

Лідер партії зазначив, що провів багато переговорів про об'єднання зусиль з різними демократичними силами. "На жаль, в силу низки причин, такого великого об'єднання не відбулося. Хоча, зазначу, я своїм власним амбіціям ніколи переваги не надавав. І продемонстрував це і у 2014 році, і тепер", – сказав Кличко.

Він підкреслив, що "УДАР" буде кардинально оновлювати партію, подолає складні виклики, що постали в нинішній ситуації, і в подальшому має намір втілювати ті програмні принципи, з якими завжди йшов до людей.

"Я, як і заявляв раніше, залишаюся працювати в Києві. У мене, як у мера столиці, ще багато зобов'язань перед киянами, які я повинен реалізувати. І, так, я розумію наскільки запеклою буде боротьба, зокрема в столиці. Уже розгорнуто брудну кампанію проти мене, ллється брехня і маніпуляції. Але скажу одне: я роблю все відкрито, щиро і багато працюю над тим, щоб Київ змінювався і ставав комфортнішим і привабливішим", – резюмував Кличко.

У свою чергу, журналіст Соня Кошкіна оприлюднила прізвища депутатів-мажоритарників від "УДАРУ".

"УДАР" списком теж не йде. Що і слід було очікувати. Йдуть 25 мажоритарників ", – написала вона на своєму Telegram-каналі і опублікувала поіменний список з округами на сайті lb.ua.

№89 (Снятин) – Юрій Соловей, депутат Верховної Ради.

№90 (Біла Церква) – Володимир Костиков, помічник нардепа Артура Палатного.

№91 (Фастів, Макаров) – Орест Криштофович, помічник Артура Палатного.

№92 (Узин) – Олександр Канюра, помічник Артура Палатного.

№93 (Миронівка, Переяслав-Хмельницький) – Микола Головін, помічник нардепа Олега Велікіна.

№94 (Обухів, Васильків) – Богдан Зайцев, помічник Артура Палатного.

№95 (Ірпінь) – Мирослава Смірнова, голова Київсько-Святошинської РДА.

№96 (Вишгород, Буча) – Сергій Федорченко, помічник Артура Палатного.

№98 (Бориспіль) – Ігор Левітас, депутат Бориспільської міськради.

№115 (Львів) – Володимир Квурт, мер міста Винники.

№116 (Львів) – Роман Грицевич, депутат Львівської міськради.

№119 (Броди) – Сергій Івах, депутат Львівської міськради.

№125 (Старий Самбір) – Мар'ян Антошик, депутат Старосамбірської міськради.

№126 (Стрий) – Андрій Кіт, депутат Верховної Ради.

№163 (Тернопіль) – Ігор Побер, депутат Верховної Ради.

№209 (Ніжин) – Олександр Харченко, депутат Київради.

№220 (Київ) – Валентин Мондрієвський, заступник голови Київміськадміністрації.

Партія "УДАР" на достроковіх парламентських ВИБОРИ Висунь кандидатів только в мажоритарних виборчих округах. За списком політична сила кандидатів НЕ вісуватіме. Таке решение ухвалено з'їзд партии. pic.twitter.com/dgHxOBwg6e - УДАР Віталія Кличка (@udarKlichko) 9 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

23 травня у Верховний суд України подали скаргу на указ Зеленського.

24 травня група народних депутатів із фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного Суду подання про неконституційність указу.

Велика палата Конституційного суду України на засіданні ухвалила постанову про розгляд указу президента про розпуск ВР у формі усного провадження.

Остаточний вердикт буде винесено 11 червня 2019 року.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!