Участь у норвезьких маневрах НАТО коштує ФРН 90 мільйонів євро

Половина коштів надійде в країну-господарку навчань. Маневри НАТО стануть найбільшими з кінця "холодної війни".Витрати на участь Бундесверу в масштабних навчаннях НАТО Trident Juncture становитимуть близько 90 мільйонів євро. Половина суми надійде в Норвегію, де проходитимуть маневри, за продовольче забезпечення та організацію польових таборів. Решта суми піде на перевезення персоналу та озброєння, повідомляє в понеділок, 22 жовтня, агентство dpa з посиланням на дані міністерства оборони Німеччини.

Загалом у навчаннях - найбільших від кінця "холодної війни" - візьмуть участь близько 50 тисяч солдатів НАТО, 10 тисяч з них - німецькі. Посилена участь Бундесверу пояснюється тим, що з 2019 року Берлін перебирає командування силами швидкого реагування НАТО, які створюються через загрози з боку Росії.

Темою навчань, які розпочнуться 25 жовтня, має стати "збройний напад на одного з союзників". Сценарій навчань "вигаданий, але реалістичний". Місцем проведення головної частини навчань стане північна та центральні частини Норвегії, "прилеглі райони Північної Атлантики та Балтійського моря, включно з Ісландією, а також повітряним простором над Фінляндією та Швецією", зазначав раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.