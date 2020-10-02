Учасники Революції на граніті заклали основу європейського курсу України, – Порошенко

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав українців з 30-ю річницею Революції на граніті.

Як повідомляється на офіційному сайті "ЄС", голодування студентів, яке почалося 2 жовтня 1990 року, стало першим масовим мирним повстанням українців за свої права у новітній історії.

"Пізніше ми це назвемо Майданом, але навіть зміст цієї назви виник тоді – після перемоги студентів площу Жовтневої революції в центрі Києва стали називати Майданом Незалежності", – зазначив Порошенко.

За його словами, більшість учасників Революції на граніті повстали за Україну і в 2004, і в 2013 році.

"Вони і сьогодні продовжують боротьбу. Усі ці люди у далекому 1990 році заклали основу єдиного вірного для України курсу: вперед до Європи і геть від Москви", – підкреслив політик.

Він висловив сподівання, що українці, пам’ятаючи героїв Революції на граніті, Помаранчевої революції та Євромайдану, не зійдуть з цього шляху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 жовтня 1990 року у Києві на площі Жовтневої революції (нині Майдан Незалежності) майже півтори сотні студентів із різних областей (переважно з Києва, Львова та Дніпропетровської області) розбили намети й невдовзі оголосили голодування.

Протести тривали до 17 жовтня та завершилися підписанням постанови Верховної Ради УРСР, яка гарантувала виконання вимог учасників революції.