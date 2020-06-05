Учасник дуету "Кролики" оскандалився через мовні квоти в Україні. Відео

Один з учасників комедійного дуету "Кролики" Володимир Данилець назвав мовні квоти в Україні "злочином".

Про це він сказав в інтерв'ю каналу "112 Україна". За його словами, українська влада нібито гірша СРСР, тому що через квоти не дає слухати музику і гумор деяких артистів.

"Ці квоти – це злочин. В Україні такого ніколи не було, щоб забороняли говорити тією чи іншою мовою. Навіть фашисти не забороняли говорити українською чи російською. Нам весь час кажуть, який поганий був СРСР. А ви ще гірші, не даєте слухати музику, яку люди хочуть, слухати гумор, артистів своїх гнобили, виганяєте з країни. Впроваджуєте в українську мову якісь дивні, нікому не зрозумілі слова. Квоти потрібні тільки тим, хто ці квоти вводить. Народу вони не потрібні", – заявив Данилець.

Одним із таких "незрозумілих слів" Данилець назвав "на кшталт". Також він заявив, що нібито в СРСР не було жодних обмежень для української мови.

"Навіщо брешуть, що Радянський Союз не давав говорити українською мовою? Я з села. Український день починався з бандури, потім ішов гімн України і весь день говорили українською. Мова була чудовою, літературною. А зараз на українському телебаченні дуже багато слів із Західної України. Це діалекти", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в тому ж інтерв'ю Данилець заступився за російську мову, вважаючи, що мовне питання придумане штучно, щоб посварити українців із росіянами.