"Убивають після "слов'янського хлопчика": Цимбалюк поставив на місце Захарову через російських пропагандистів

Український журналіст Роман Цимбалюк докладно пояснив спікерці МЗС Росії Марії Захаровій, чому в Україну перестали пускати пропагандистів Кремля.
У своєму відеоблозі на YouTube він нагадав їй, яку роль рупори путінського режиму відіграли у розв'язанні війни на Донбасі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Захарова і Цимбалюк
"Що ж трапилося з Україною? Була Україна, а потім із нею щось трапилося. Марія Володимирівна відсилає нас до історії цієї проблеми. А все саме почалося у 2014 році. А що тоді трапилося? Ой, в України віджали Крим і Донбас? Провели військову операцію проти нашої країни і продовжують її досі. А тепер дивуються, що наша країна застосовує такі захисні заходи", – сказав Цимбалюк.
Він також наголосив, що саме російська пропаганда підштовхнула безліч громадян країни-агресори взяти в руки зброю і вдертися в чужу країну.
"Бо ще питання, що страшніше: російський солдат з автоматом чи російський журналіст із мікрофоном, який вигадав історію про "слов'янського хлопчика", а потім купа чоловіків із російськими паспортами з Уралу і не тільки кинуть своїх дітей і поїдуть вбивати громадян України в Україну. До речі, російськомовних", – акцентував увагу журналіст.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 листопада до Києва приїхали пропагандисти телеканалу "Звезда". Одна з них, Діана Сіразі, зізналася, що раніше її колеги відвідували столицю України під вигаданими приводами.
В СБУ заявили, що жінка прибула до української столиці як приватна особа.
А у Держприкордонслужбі відповіли, що пропустили пропагандистів "Звезды", оскільки ті приховали справжню мету візиту.
В результаті СБУ все ж заборонила в'їзд в Україну на три роки групі пропагандистів "Звезды".
16 грудня кореспондент телеканалу НТВ Сергій Савін поскаржився, що його не пропустили в Україну.
Крім того, 16 грудня в Україні не пустили ще одного журналіста російського телеканалу НТВ Олексія Чеботарьова.
Слідом за ними українські прикордонники відправили додому ще одного пропагандиста – Олександра Тонких.
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