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21 листопада • оновлено в 13:39
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/ Політика

Без пільг на метро: "Слуга народу" назвав "реальну" зарплату нардепа

1.4т
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Нардеп від партії "Слуга народу" Віталій Безгін заявив, що зарплата народних обранців повинна становити приблизно 100 тисяч гривень.

Водночас їх варто позбавити всіх депутатських пільг. Таке зізнання він зробив в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За його словами, йому складно порахувати напевно, скільки саме повинен отримувати депутат Верховної Ради. Однак зарплату потрібно нараховувати в доларах.

Новини
"100 тисяч вистачить": у "Слузі народу" назвали прийнятну зарплату нардепа

Віталій Безгін

Віталій Безгін

"Складно сказати. Потрібно вбити незрозумілі пільги, безкоштовний проїзд у метро і так далі. Зарплата повинна бути десь 4-5 тисяч доларів, щонайменше 100 тисяч гривень", – переконаний нардеп.

Зазначимо, що згідно з оприлюдненим списком зарплат депутатів Верховної Ради дев'ятого скликання, за жовтень Віталій Безгін заробив 39 572 гривень.

Скільки заробили народні депутати

Скільки заробили народні депутати

LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віталій Безгін зізнався, що дійсно отримував депутатську зарплату в конверті. При цьому зазначив, що "слугам народу" за роботу в Раді не платять від 5 до 15 тисяч доларів щомісяця.

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Автор
Марта Рок Марта Рок
Особа
Віталій Безгін
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України депутат зарплата
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
оxуели колониальные слуги.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
100000 зарпла на одног, 45 миллионов в месяц на вех, 540 миллионов в год!!! За что?!!!На хрена нам эти "рабы на галерах" в таком количестве? Нужно требовать референдум на 100-150 челок и не более! Конгрес США состоит из двух палат. Сенат - 100 человек (по 2 чел. от каждого штата) и Палата представителей - 435 человек, в которую избирают от каждого штата в зависимости от численности штата. Это при численности США 327 миллионов человек получается один представитель от 750 тысяч жителей. Если их метод применить к Украине мы должны иметь 46 сенаторов и 56 депутатов! Всего 102 человека! Мы, что багаче США? Зачем на эти парикмахеры, фотографы, тамада и прочее ...но?!
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