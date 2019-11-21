Без пільг на метро: "Слуга народу" назвав "реальну" зарплату нардепа

Нардеп від партії "Слуга народу" Віталій Безгін заявив, що зарплата народних обранців повинна становити приблизно 100 тисяч гривень.

Водночас їх варто позбавити всіх депутатських пільг. Таке зізнання він зробив в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За його словами, йому складно порахувати напевно, скільки саме повинен отримувати депутат Верховної Ради. Однак зарплату потрібно нараховувати в доларах.

Віталій Безгін

"Складно сказати. Потрібно вбити незрозумілі пільги, безкоштовний проїзд у метро і так далі. Зарплата повинна бути десь 4-5 тисяч доларів, щонайменше 100 тисяч гривень", – переконаний нардеп.

Зазначимо, що згідно з оприлюдненим списком зарплат депутатів Верховної Ради дев'ятого скликання, за жовтень Віталій Безгін заробив 39 572 гривень.

Скільки заробили народні депутати LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віталій Безгін зізнався, що дійсно отримував депутатську зарплату в конверті. При цьому зазначив, що "слугам народу" за роботу в Раді не платять від 5 до 15 тисяч доларів щомісяця.

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