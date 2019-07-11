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Убили мирного жителя: терористи "ДНР" обстріляли село на Донбасі

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Терористи "ДНР " 11 липня обстріляли село Чермалик (Донецька область) на Донбасі, у результаті один мирний житель отримав поранення, від яких помер.

Це сталося близько 21:00, інформує прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook.

Вказується, що противник відкрив вогонь по цивільних об'єктах з артилерійської зброї. Загиблий – громадянин України 1970 року народження.

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Ілюстрація. Терористи на Донбасі

Ілюстрація. Терористи на Донбасі

Фокус

За попередніми даними, снаряд упав прямо на подвір'я приватного будинку. Військові медики однієї з частин Об'єднаних сил надали потерпілому медичну допомогу та провели евакуацію пораненого.

"Потерпілий негайно був доставлений санітарним транспортом у супроводі санітарного інструктора до місця надання професійної медичної допомоги. Незабаром, від отриманих травм чоловік помер", – йдеться в повідомленні.

У штабі ООС підкреслили, що російські окупаційні підрозділи вчергове продемонстрували цинічне нехтування нормами міжнародного гуманітарного права і вдарили із зброї, забороненої мінськими угодами по цивільній інфраструктурі та мирним жителям українського населеного пункту. Підкреслюється, що воїни Об'єднаних сил придушили ворожу вогневу активність.

Як писав OBOZREVATEL, 10 липня терористи обстріляли автоколону з главою Донецької області, у результаті чого загинув один український військовий.

Раніше на Донбасі поблизу населеного пункту Водяне російські окупанти обстріляли санітарний авто ОС. Тоді двоє українських військових медиків загинули, один отримав поранення.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Новини Донбасу Новини ДНР терористи "ДНР" смерть
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