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У Житомирі осоромилися з зеленим килимом перед приїздом Зеленського

8.3т Читати матеріал російською

У Житомирській області в будівлі Олевської районної державної адміністрації перед приїздом президента України Володимира Зеленського постелили новий килим.

Килимова доріжка з відтінками зеленого кольору закрила собою старий паркет, який порядком зносився. Про це в Facebook написав журналіст Роман Бочкала.

"Президенти змінюються, а традиції незмінні. Сьогодні Зеленського чекають в Олевську. В райадміністрації з'явився новий килим", – іронізував Бочкала.

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Відзначимо, що за повідомленням видання "Житомір.інфо" Зеленського перед будівлею РДА зустрічало кілька сотень осіб.

"Станом на 11:00 біля будівлі Олевської райдержадміністрації зібралося кілька сотень осіб. У залі, де має відбутися представлення, присутні обрані народні депутати від партії "Слуга народу", мери міст і "актив" області", – йдеться в повідомленні.

Будівля Олевської РДА

Будівля Олевської РДА

Facebook\Роман Бочкала

Будівля Олевської РДА

Будівля Олевської РДА

Facebook\Роман Бочкала

Олевськ перед приїздом Зеленського

Олевськ перед приїздом Зеленського

Олевськ перед приїздом Зеленського

Олевськ перед приїздом Зеленського

Олевськ перед приїздом Зеленського

Олевськ перед приїздом Зеленського

Олевськ перед приїздом Зеленського

Олевськ перед приїздом Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 серпня президент Володимир Зеленський приїхав до Олевська, Житомирської області з робочою поїздкою з приводу незаконного видобутку бурштину.

Також на зустрічі Зеленський публічно присоромив начальника Головного управління Національної поліції в Житомирській області В'ячеслава Печененко за слабку боротьбу з незаконним видобутком бурштину.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Житомир
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